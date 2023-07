FOTOS: Danna Paola en vestido negro de red se roba todas las miradas por su figura de infarto

Danna Paola no pasó desapercibida durante la alfombra roja de Premios Juventud, ceremonia a la que acudió vestida con un atuendo de transparencias en color negro y además utilizó unos zapatos de plataforma, atuendo con el que dejó impactados a los televidentes y a quien presenció su look.

La mexicana fue una de las invitadas al evento de Premios Juventud que se llevó a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot en la Isla del Encanto en Puerto Rico, durante su llegada se robó las miradas con el vestido 100 porciento mexicano del diseñador Manuel Díaz que consistió en una pieza completa de transparencia y de fondo un traje de baño.

“Carpet: Un sueño este look… XT4S1S videoclip reloaded version!!! 300 mts de cadena hecho a mano con más de 100 hrs de trabajo… diseño 100% mexicano ???? JUST ICONIC!!! Me sentía DIOSA, SIRENAAAAAAA @manueldiazbrand @franciscojrondon glam by my hadas mágicas @emmimua @alvarezomar and @tiffanyandco jewelry”, fue lo que escribió la cantante como parte de la descripción de su atuendo.