Silvia Pinal reaparece y vuelve a preocupar a sus fans por su estado de salud

Silvia Pinal reapareció ante los medios de comunicación después de que se reportara que tuvo una decaída en su salud. La actriz de 91 años preocupó a sus miles de fanáticos debido a que aún, dicen, se ve en mal estado, sin embargo, la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano quiere continuar estando presente en los eventos dentro de la industria, a pesar de que tenga algunos altibajos como le sucedió recientemente.

El martes 18 de julio, se anunció la 31ª entrega de Premios Bravo de la Asociación Rafael Banquells, fundada por la actriz Silvia Pinal, quien fue una de las invitadas de honor, sin embargo, no asistió a la conferencia de prensa. Posteriormente, se realizó un encuentro en el restaurante del Nuevo Teatro Libanés con los integrantes del patronato; ahí se le pudo ver a la protagonista de "Viridiana", por lo que fue cuando los medios de comunicación intentaron entrevistarla.

Así se ve hoy Silvia Pinal a sus 91 años

A su llegada al lugar, los medios de comunicación intentaron conversar con la diva de la pantalla grande, pues actualmente su familia está en medio de la polémica, sobre todo su hijo Luis Enrique Guzmán, el cual tiene problemas con su expareja Mayela Laguna por la paternidad de Apolo. No obstante, Pinal se negó a conversar con la prensa y rápidamente intentaron ingresarla al restaurante en donde la esperaban otras celebridades y miembros de la asociación.

De acuerdo a Venga la Alegría, después de ser asediada por la prensa se comenzó a sentir mal, ya que se le bajó la presión. En un par de horas, la actriz se estabilizó y ofreció unas palabras para el matutino de Tv Azteca. En las imágenes se observa que Silvia Pinal no tiene la energía de antes, manifestaron los usuarios de redes sociales, pues habla muy lento y algunas preguntas no las atendió.

En tanto, otros medios de comunicación como Sale el Sol y De Primera Mano se mostraron en desacuerdo con que aún sigan mostrando a la primera actriz en ese estado. “Vemos cansadita a doña Silvia. Lo hemos dicho desde hace tiempo, doña Silvia, por su avanzada edad y su delicada salud, la tienen que cuidar. Ella toma unas pastillas que la hacen estar bien neurológicamente. No la saquen si no se las dan, no la exhiban de esta manera”, destacó el periodista Gustavo Adolfo Infante.

En tanto, durante el programa de espectáculos Érika González destacó que la celebridad de 91 años “se ve ausente, se ve que no entiende lo que sucede. Se entiende que están haciendo su trabajo, pero es abrumarla de más”. Mientras sus compañeros, Adis Tuñón y Lalo Carrillo coincidieron en que no deberían de dejar que la estrella de cine, televisión y teatro, sea exhibida de esa manera y que los reporteros deberían de darle su espacio.

