Silvia Pinal: Las fotos que demuestran que era la más bella cine y enamoró al galán más cotizado de la época

Silvia Pinal es considerada una de las mujeres con mayor reconocimiento en el mundo de la actuación en México, pues cuenta con una amplia experiencia en cine, teatro y televisión ha logrado destacar en diversos ámbitos.

Fue gracias a su talento, simpatía y belleza que la creadora de la dinastía Pinal se consolidó además como una importante empresaria, política y productora mexicana, quien a sus 90 años sigue activa en el mundo teatral, además de que constantemente aparece frente a los reflectores, especialmente al lado de sus famosas hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel.

Silvia Pinal fue una de las actrices más bellas en el Cine de Oro. Foto: Especial

La trayectoria de Silvia Pinal

Pinal comenzó su carrera en el teatro y para el año 1949 incursionó en el cine y televisión; desde entonces la famosa también se caracteriza por el amor a su familia, pues ha consolidado una dinastía llena de mujeres que al igual que ella, destacan en la escena de la fama.

Sin embargo, su vida y su trayecto al éxito no fue nada fácil, pues la vida de Silvia Pinal estuvo llena de complicaciones y de disgustos, empezando por su padre, quien no la reconoció de inmediato debido a que ella fue concebida fuera del matrimonio de don Moisés Pasquel, quien no quiso tener contacto con Silvia durante 11 años.

Silvia Pinal era una de las actrices más bellas de su época. Foto: Especial

Otra de las cosas duras en la vida de la conductora de “Mujer, casos de la vida real” tiene que ver con que durante su juventud no quería dedicarse a la actuación, esto a pesar de que ella siempre estuvo involucrada en el gremio de las bellas artes.

Silvia Pinal, una bella actriz que rompía corazones

De acuerdo a lo que la propia Silvia Pinal ha confesado, poco a poco fue enamorándose más de su profesión, misma que la ha llevado a ser acreedora a decenas de reconocimientos y premios durante su carrera, trayectoria en la que también ha sido halagada por ser una de las actrices más halagadas por su belleza.

Silvia Pinal en la cinta "24 horas de placer" realizada en Ecuador, con Mauricio Garcés. Foto: Especial

Es precisamente debido a esta belleza que la protagonista de películas como “El inocente” constantemente tenía propuestas de diversos pretendientes y precisamente uno de ellos fue Mauricio Garcés, considerado uno de los galanes más cotizados en la historia del cine mexicano.

De acuerdo a varias fuentes Doña Silvia fue el gran amor de Garcés y fue su propia sobrina Dorys Férez, quien reveló al programa Hoy, reveló que el actor le pidió matrimonio a la madre de Alejandra Guzmán, sin embargo la actriz, conductora y cantante mexicana lo rechazó e incluso se sintió ofendida con la propuesta

