Kim Kardashian es una de las celebridades más polémicas en Hollywood y aunque no duda en mostrar detalles de su vida privada a través de reality "Keeping Up with the Kardashians", también reflexiona sobre lo que le toca afrontar en su interna, como es el caso de ser madre soltera desde su separación con el rapero Kanye West en febrero del año 2021. La empresaria indicó que en ocasiones la maternidad significa una "una locura completa".

Kim Kardashian es una de las influencer más impórtate de todo el mundo y por eso, se ha logrado convertir en millonaria. La estrella de 42 años, logro gran éxito gracias al programa de telerrealidad que protagoniza desde hace años junto a su madre y sus hermanas, con quien forma el clan Kardashian, donde la hemos visto llorar y hacer de todo.

Kim Kardashian posando. Fuente: Instagram

Solo en su cuenta personal de Instagram, Kim Kardashian, cuenta con 361 millones de seguidores lo que la posiciona como una de las mujeres más importantes de la web con admiradores en cada lugar de la realidad virtual o de la vida normal.

Con un bañador para el infarto, Kim Kardashian enmudeció a sus fans

La nueva publicación de Kim causó furor en redes sociales y no sólo por presumir el outfit más arriesgado del verano, sino también por las secuencias en general. La razón de ello es que sus fans no dudan en compararla con sus hermanas menores sobre todo con Kylie Jenner, a quien le lleva 17 años, debido a que con su cuerpazo aparenta muchos años menos.

Kim Kardashian posando. Fuente: Instagram

Kim Kardashian, optó por un vibrante bañador de color celeste, mientras caminaba en soledad por las hermosas playas de Estados Unidos. A cambio de sus postales en Instagram, la empresaria recibió miles de comentarios hermosos hacia su persona y carrera y alcanza la barrera de los 2 millones de likes.

