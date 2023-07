Amaia Montero fue hospitalizada por 10 días, ¿la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh tuvo una recaída?

Amaria Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, fue hospitalizada por 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro médico en Madrid, España, después de que se reportó su delicado estado de salud. Los fans se encuentra muy preocupados, pues la cantante no ha estado bien física y mentalmente desde hace varios meses, así lo confesó ella misma y su familia cuando sufrió una decaída que dejó ver en sus redes sociales.

¿Por qué fue hospitalizada Amaia Montero?

De acuerdo al el programa "Espejo Público" de la televisora española Antena 3, la cantante de "Rosas" fue trasladada al Hospital Beata María Ana de la ciudad española, en donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a que se le practicó una cirugía en la mano ya que sufrió una lesión. Hasta el momento, se desconoce qué tipo de herida se hizo y cómo, sin embargo, se reportó que actualmente se encuentra fuera de peligro.

Amaira Montero tuvo una cirugía en la mano IG @amaiamonterooficial

"Fue intervenida por el dedo pequeño, pero nada alarmante", explicó la fuente, que también detalló que el proceso de recuperación no fue fácil, ya que Montero regresó al hospital al no llevar a cabo las recomendaciones de los médicos. Es por esa razón que la intérprete de 46 años, pasó 10 días en la unidad especializada, no obstante, ya se encuentra recuperándose en su casa, desde donde recibe la atención que necesita.

La salud de Amaia Montero ha llamado la atención desde hace algunos meses, ya que a finales del 2022, la intérprete de "Puedes contar conmigo" publicó una fotografía en la que se presentó visiblemente desmejorada, esta imagen la acompañó con un misterioso mensaje en la que mostró que no se encontraba bien. Fue así como encendió las alarmas, por lo que sus admiradores, amigos y familiares han estado al pendiente si no tiene una recaída.

La cantante se ha alejado de las redes sociales IG @amaiamonterooficial

De acuerdo a medios españoles, la cantante ha recibido tratamiento para la depresión, incluso fue internada en la Clínica Universitaria de Navarra, ubicada en Madrid, donde pasó un mes bajo observación de especialistas. Poco a poco se había dejado de hablar de ella en sitios de internet, ni en redes sociales, ya que supuestamente se encontraba mejor, pero fue hasta esta semana que se dio a conocer que nuevamente presentó problemas de salud.

Amaia Montero ganó fama tras ser parte de La Oreja de Van Gogh, con canciones como "Cuídate", "París", "La Playa" y "Rosas", sin embargo, se separó de la agrupación en 2009. En aquel año, murió su padre José Montero, quien era muy importante para ella, pues de acuerdo a diferentes fuentes la artista aún no se ha recuperado de esta pérdida, por lo que sería lo que provocaría sus problemas actuales.