Alexa Hoffman llega a La Casa de los Famosos para apoyar a Sergio Mayer, pero tuvo problemas con la policía

Pese a la polémica que lo rodeaba antes de llegar a "La Casa de los Famosos México", Sergio Mayer ha recibido gran apoyo del público como uno de los favoritos para ganar el reality show. Entre las personas que no dudaron en hacerle saber su cariño destacan Alexa Hoffman, quien acudió a las instalaciones para gritarle al team "Infierno" pero tuvo problemas con algunos policías que intentaron retirarla del lugar.

A través de sus historias en Instagram, la joven compartió un video en el que se le puede ver afuera de las instalaciones donde permanecen encerrados los famosos gritando con un megáfono porras a Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Apio Quijano, Nicola Porcella y Sergio Mayer, sobre todo a éste último que la apoyo durante el caso por abuso contra su padre, el actor Héctor Parra que fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores.

Alexa Hoffman visita "La Casa de los Famosos México" para apoyar a Sergio Mayer. Foto: IG @alexaa.hoffman

En medio de las porras al equipo de Sergio Mayer, Alexa Hoffman fue interrumpida por un policía que le pidió retirarse del lugar; sin embargo, ante la insistencia y luego de algunos minutos la joven pudo continuar con las porras al también actor. Esta no es la primera vez que la policía interviene para frenar el apoyo a los participantes, pues Federica Quijano pasó por lo mismo al intentar hacerle llegar mensajes a su hermano, Apio.

Sergio Mayer habla sobre Alexa Hoffman

La controversia en "La Casa de los Famosos México" se desató desde el primer día del programa, pues Sergio Mayer no dudó en hablar sobre el caso de Alexa Hoffman y cómo la joven lo buscó para pedirle ayuda al comenzar el caso contra su padre, el actor Héctor Parra, por abuso.

Mayer detalló que fue Alexa Hoffman quien lo buscó para pedirle ayuda y, tal y como lo hizo con la hija de Ricardo Crespo que también fue sentenciado a 19 años de cárcel por abuso sexual agravado, no dudó en apoyar a la joven. Aunque esta vez recibió una ola de críticas y también fue denunciado por presunto tráfico de influencias.

Sergio Mayer apoyó a Alexa Hoffman en el caso por abuso contra su padre, Héctor Parra. Foto: Cuartoscuro

“A mí todo el tema que hay ahorita en redes, que me han partido la ma*** porque ayudé a Alexa Hoffman (…) Con tal de hacerme daño desacreditaron la versión de la víctima, de la menor de edad. Me levantaron una denuncia, la cual nunca procedió y yo demostró, me dieron el no ejercicio de la acción legal y estos cuates trataron de justificar su ineficiencia”, relató Mayer.

