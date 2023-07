La Casa de los Famosos México: Poncho y Wendy ya no le harán caso a Sergio Mayer, rechazan su estrategia

La séptima semana de "La Casa de los Famosos México" ha sido una de las más polémicas después de que Jorge Losa del "Team Cielo" se convirtiera en el líder y pusiera en riesgo a todos los integrantes del "Team Infierno". Todo indica que uno de ellos se convertirá en uno de los eliminados de este domingo 23 de julio.

Ante la inminente salida de uno de los integrantes de "Team Infierno", Sergio Mayer comenzó a planear la nominación que se celebrará este miércoles 19 de julio, pero al parecer no todos sus compañeros están de acuerdo con la repartición de votos o así fueron sorprendidos frente a las cámaras.

Y es que, en busca de no perjudicar tanto al "Team Infierno", Sergio Mayer comenzó a planear la repartición de votos, algo que generó incertidumbre entre los demás integrantes o al menos así lo expresaron dentro de "La Casa de los Famosos México".

Las cámaras del 24/7 de "La Casa de los Famosos México" captaron el momento exacto en el que Poncho de Nigris y Wendy Guevara hablan de las estrategias que ha implementado Sergio Mayer a lo largo de siete semanas de competencia. Al parecer ya no están de acuerdo con su manera de manejarse.

Dentro de la habitación del infierno, los participantes están platicando sobre el plan de Sergio Mayer para la siguiente nominación en el reality show. Los dos coinciden en que el actor es bastante estricto y tiene que entender que no puede controlar a todas las personas.

El primero en tomar la palabra fue Poncho de Nigris, quien de manera contundente reconoció que Sergio Mayer es bastante "estricto", sin embargo, no puede estar poniendo reglas a todos. Sentenció que desde hace mucho tiempo ya no le hace caso a sus estrategias.

"Soy estricto, pero no como este güey. No puedes poner las reglas de tu casa, vete a tu casa, yo no le hago caso en nada", dijo Poncho de Nigris.