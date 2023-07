Primero lluvia, luego un terremoto, la naturaleza no quiere que Grupo Firme de concierto en El Salvador, “Estoy salado”, reclama Eduin Caz

Grupo Firme se encuentra en Centroamérica como parte de su gira “Hay que conectarla”, pero lejos de que sea felicidad en su carrera, los músicos han pasado por una serie de desafortunados momentos que les impiden presentarse en los lugares que ya tienen programados, ahora presenciaron un sismo de magnitud de 6.8 grados en El Salvador que les causó un gran susto.

“Estoy salado” fue una de las expresiones de Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme al principio puso en duda la realización del evento, pero después dijo que el escenario no sufrió ningún daño, por lo que todo parece indicar que sigue en pie la gran fiesta que llevan los mexicanos y que no habían ofrecido por desastres naturales.

“Qué pedo con este temblor. Diosito ya porfis jaja ya no quiero ser tu mejor guerrero. Tengo varios compas que sí, te los presento si quieres”, es el texto con el que acompañó la primera historia que subió a su cuenta oficial en Instagram con la que despertó la incertidumbre de los habitantes de El Salvador y de sus millones de seguidores de todo el mundo.

En otro video el intérprete de temas como “Se fue la pantera”, “El amor no fue pa´mi” y “Gracias” agradeció a todos aquellos que se preocuparon por su seguridad y la de sus compañeros, pero confesó que lo que más le causaba angustia es que el escenario que ya estaba montado no se destrozara, pues cabe destacar este evento es la reprogramación de uno que no se hizo debido a las fuertes lluvias.

Grupo Firme recibe amenazas por cancelar eventos

Hay que recordar que antes de que Grupo Firme acudiera a Centroamérica ya había causado revuelo por una cancelación en Honduras, esto debido a un toque de queda en San Pedro Sula, fue tanta la molestia de los afectados que incluso el alcalde se pronunció en contra de los mexicanos y les aseguró que demandaría en caso de no llegar a su municipio.

Eduin Caz mencionó que no había nada que hacer y que el recital no se llevará a cabo, pero los que siguen en pie son: el 22 de julio en el Estadio Nacional "Chelato Ucles", Tegucigalpa, Honduras, el 27 de julio en el Estadio Nacional de Béisbol Soberanía, Managua, Nicaragua, el 29 de julio en el Estadio Nacional, San José, Costa Rica y el 5 de agosto en Estadio Atanasio Girardot, Medellín, Colombia.

