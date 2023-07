VIDEO: así canta Víctor, el nuevo integrante de Grupo Firme que llega a desplazar con su voz a Eduin Caz

Víctor Zavala es el nuevo integrante de Grupo Firme, tras la salida de Christian Téllez, quien fue el encargado hasta el mes de marzo de tocar el bajo, ahora con una alineación distinta la agrupación se encuentra en Centroamérica cumpliendo algunas de las fechas que tienen por países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia.

Pero la noticia del nuevo integrante de Grupo Firme también ha cautivado a la audiencia, pues en redes sociales se muestran algunos videos del talento del chico, quien además de ser un gran músico también tiene una voz espectacular con la que deslumbró a los seguidores de la banda y de Eduin Caz que aseguran puede ser el nuevo vocalista del conjunto.

El cantante dio a conocer un emotivo mensaje después de su primera presentación oficial, en la que recordó algunos pasajes difíciles que vivió cuando tenía 12 años y que su gran sueño era grabar en un estudio profesional, una de las cosas que comentó es que aunque si recibió el apoyo de su familia, su situación económica no era buena, por lo que le fue complicado salir adelante.

“Cuando yo tenía 12 años, tenía el sueño de grabar en un estudio y al preguntar precio recuerdo que me dijeron que 3,500 por tema y que si no tenía grupo tenía que pagar 400 pesos por cada músico para que me grabaran, mi papá un poco triste me dijo que no se podía y nos retiramos”, es lo que escribió Víctor en una de sus publicaciones en Instagram en donde ya aparece que es integrante de Grupo Firme.