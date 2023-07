Eduin Caz destrozado tras no poder dar un concierto, perdió miles de pesos

Grupo Firme vuelve a ser noticia, esta vez no es debido a alguno de los excesos de sus integrantes, sino que la agrupación liderada por Eduin Caz sufrió varias pérdidas luego de haber sido víctimas de la naturaleza el pasado fin de semana durante su visita a El Salvador, país en donde se iban a presentar con su show “Hay que conectarla”.

Eduin Caz y demás integrantes de Grupo Firme salieron al escenario pese a la fuerte lluvia que azotó aquella noche, a deleitar a su público a capela pero sobre todo a disculparse por la cancelación del evento, horas más tarde el cantante a través de sus redes sociales explicó lo que sucedió.

Tal y como lo mencionamos en el párrafo anterior, fue a través de sus redes sociales que Eduin Caz compartió una serie de videos, el primero de él fue en donde se le ve junto con los demás integrantes de Grupo Firme arriba del escenario, cantando apenas a unas pocas personas que se quedaron en el concierto pese a la lluvia, esto lo hicieron sin micrófonos y a capela pues debido al fuerte diluvio no podían prender los aparatos eléctricos.

Luego de esto, Eduin compartió una serie de fotografías y videos en donde se le ve sentado en las gradas del lugar en donde se iba a presentar en El Salvador mientras la lluvia cae sobre él, evidentemente destrozado y muy preocupado el cantante asimilaba lo que estaba ocurriendo.

Más tarde, Eduin Caz y ya desde el hotel compartió un video en donde dice estar enojado pues él no tiene el poder de controlar el clima, además compartió con sus seguidores que tras la fuerte tuvo pérdidas monetarias muy fuertes.

“Me siento un poquito triste más que nada me siento molesto, porque yo no controlo el clima, entonces, lo más que yo puedo hacer es cambiar el evento para el día lunes o el día martes, porque mañana voy a ver qué sirve y que no sirven, lamentablemente se voló el techo del escenario y se mojaron todas mis cosas, se mojaron mis consolas todos los instrumentos, micrófonos, todo se mojó y lo más posible es que ya no sirva y creanme me duele mucho perder eso por que es un dineral”, dijo Eduin Caz en un video