Eduin Caz: ellos son todos los gruperos con los que se ha peleado el líder de Grupo Firme

Sin duda alguna, Eduin Caz es uno de los cantantes más exitosos de estos momentos, pues no por nada sus canciones siempre lideran las listas de popularidad más importantes del gremio musical y logran un sold out en cada recinto en el que se presentan.

Pese al indiscutible éxito que Grupo Firme tiene, Eduin Caz ha sido tachado de presumido y hasta de soberbio pues recientemente el cantante cuestionó a aquellos medios de comunicación que no sacan notas positivas si es que alguien les paga por hablar mal de él y en repetidas ocasiones ha asegurado que a la gente y a otros famosos “les duele el éxito” que tiene.

Si bien Eduin Caz, ha hecho muchas colaboraciones con grandes intérpretes del regional mexicano, el líder de Grupo Firme también ha protagonizado algunas peleas con importantes cantantes que lo han puesto en medio del ojo del huracán.

Si bien, como tal ambos cantantes no han protagonizado una pelea o una guerra de declaraciones, recientemente se dijo que Eduin Caz habría “robado” una colaboración que el exvocalista de Calibre 50 haría con una nueva promesa del regional mexicano.

Sin embargo, Grupo Firme se adelantó, la grabó y la lanzó al mercado por lo que Eduin Caz comenzó a recibir cientos de comentarios en donde lo tacharon de envidioso y gandalla por haber hecho eso.

Tras varios días de insultos en contra de Eduin Caz, el líder de Grupo Firme, bastante molesto aclaró en sus redes sociales que ese dueto nunca le perteneció a Edén Múñoz pues Chacho primero buscó al intérprete de “Gracias”, por lo que no tiene nada de qué disculparse con nadie.

Por su parte Edén Muñoz solo se refirió a la situación como que el destino desea que lance una canción en solitario y no un dueto como lo pensaba hacer.

Sin duda esta es la pelea más polémica que ha protagonizado Eduin Caz, pues en sus inicios se indignó mucho luego que en una dinámica Christian Nodal fuera cuestionado si haría un dueto con el líder de Grupo Firme a lo que el sonorense aseguró que no lo haría ya que no le gustaba el trabajo de éstos.

"Ni al caso eh y al muchacho no lo conozco, ni tampoco es que yo tenga problemas con otro artista que dije que no iba a colaborar, más bien es que yo considero que para hacer un buen dueto, te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto, a mí no me gusta mucho su música", dijo Nodal sus fans cuando le preguntaron si le caía mal Caz

Tras la respuesta de Nodal, Eduin Caz borró la foto que tenía en su cuenta de instagram en donde aparecía con el sonorense y dijo haberse “agüitado” pues se consideraba fanático del intérprete de “De los besos que te dí”.

La pelea entre el exvocalista de la Arrolladora Banda el Limón y Eduin Caz se dió luego que Jorge Medina declaró que el líder de Grupo Firme le pidió dinero para grabar un dueto juntos.

“Quiero un dueto pero te pago tanto, yo no dije nada. No (acepte), porque no me pueden venir a pedir un dueto diciéndome que me va a pagar tanto”, dijo Jorge Medina