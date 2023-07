La actriz Dacia Arcaraz revela lo difícil que es vivir con su hijo que padece autismo

Dacia Arcaraz cuenta con una gran trayectoria televisiva gracias a sus apariciones en diferentes telenovelas, pero después de enterarse que su hijo es autista, decidió enfocarse en él para darle una mejor atención, ya que el grado de autismo que tiene es un poco más severo.

La actriz junto a su esposo tuvieron que dejar México, para mudarse a Estados Unidos, ya que buscaban alternativas que pudieran beneficiar a su hijo. Por lo que tuvieron que vender su casa e iniciar una nueva vida.

Dacia con su hijo Gonzalo. Foto: dacia_arcaraz

Dacia no ha tenido problema en compartir con los medios de comunicación, y el público la condición de su hijo, y todo lo que ha tenido que hacer para cuidarlo. Recientemente en una entrevista reveló que ha sido muy difícil para ella cuidarlo, pues en ocasiones puede llegar a ser violento.

Dacia Arcaraz le teme a su hijo

Confiesa que su hijo la ha golpeado, claramente no ha sido intencional, pero por alguna crisis ha reaccionado de forma violenta contra ella. De hecho eso influenció en que se cortara el cabello, porque comenta que la jalaba del pelo y la traía como “trapeador”

También menciona otra situación de miedo que vivió: “Hacia Uber, y un día en la noche mi hijo se despierta, no se si tuvo una pesadilla. Se me fue encima y me dio mucho miedo. Es terrible decir que le tienes miedo a tu hijo, pero le tengo mucho miedo, mucho.”

Dacia cuenta que los niños con autismo, desarrollan una fuerza impresionante, y que esto la llevó a pensar, dicho con sus palabras que “ya no la contaba”, por lo cual solo trato de protegerse haciéndose bolita.

No se puede generalizar a todos los niños dentro del espectro autista, ya que cada persona se diagnostica en un nivel de leve a severo. Es importante saber esto porque así podemos vivir en una sociedad más incluyente, por eso te recomendamos este podcast que dedica un capítulo para hablar sobre esta condición, y puedas conocer mejor sobre las personas con autismo, y entender su entorno.

Dacia se sintió culpable por la condición de su hijo

Antes de tener oficialmente el diagnóstico de autismo, su pediatra le señaló algunas cosas que no estaban bien en su hijo, por lo que le recomendó consultar a un neurólogo, y desde ese momento se sintió mal por lo que pudiera tener Gonzalo. Una vez que supieron a ciencia cierta qué era lo que tenía se sintió muy culpable con él, porque pensaba que el problema había sido ella y el haberlo tenido en una edad más avanzada, incluso le pidió perdón.

El doctor que diagnosticó a su hijo le explicó que no tenía que sentirse mal, pues el autismo no tiene que ver con la edad en que las mujeres tengan un bebé, y puede darse en cualquier situación. Con el tiempo Dacia ya no se ha cuestionado el porqué del padecimiento de Gonzalo, y con altas y bajas logra cuidar de él. Incluso se ha dedicado a la repostería, y tiene un negocio de cupcakes, comenta que le ha ido muy bien, por lo que busca expandir su negocio.