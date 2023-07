"Chismosos muertos de hambre": Jorge Salinas habla de pelea que tuvo con periodista en plena alfombra roja

Son innumerables las ocasiones en las que figuras públicas se han conflictuado con representantes de los medios de comunicación, especialmente con reporteros de campo, quienes con tal de conseguir la nota o realizar sus entrevistas se acercan a los artistas entre empujones e intensidad. Ahora este es precisamente el caso que acontece entorno al actor de telenovelas mexicano Jorge Salinas.

El famoso artista escénico de 54 años de edad ha causado furor debido a que recientemente protagonizó un polémico encuentro con un reportero durante su asistencia a un evento con alfombra roja en conmemoración de las 100 funciones de teatro de la obra “Los amantes perfectos” en el Teatro del Parque Interlomas, espacio en donde, como de costumbre, se requirió la presencia de la prensa; sin embargo, ni los organizadores del encuentro ni el mismo actor pensaron que un momento polémico y de tensión fuera a acontecer.

Jorge Salinas explota contra reportero

Fue a través de un video difundido en redes sociales que se aprecia el momento exacto en el que el protagonista de la telenovela “El abuelo y yo”, al lado de Ludwika Paleta, protagoniza un enardecido momento luego de que el comunicador, de quien se desconoce su identidad, presuntamente transgrede su espacio personal y lo toca con el objetivo de retenerlo para que le otorgue una entrevista.

El video deja en evidencia que el periodista coloca por un par de segundos su micrófono cerca del pecho del famoso, sin embargo, este se manifestó molesto por la acción y o dudo en externarlo: “No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a poner la mano encima”, dice Jorge Salinas visiblemente molesto”, se escucha decir a Salinas.

Jorge Salinas se manifestó molesto e incómodo ante a acción del periodista. Foto: Archivo

Tras este roce, el artista escénico se retiró del lugar y procedió a seguir con el protocolo de la alfombra roja. Momentos después del malentendido, Jorge Salinas regresó ante los representantes de los medios de comunicación para pronunciarse respecto a lo sucedido, esto con la intención de aclarar su postura ante este conflicto.