Piqué deja a sus hijos con sus abuelos para ver a Clara Chía

Gerard Piqué ha sido duramente criticado debido a que recientemente se reportó que dejó a sus hijos, Milan y Sasha, con sus abuelos, pues quería ver a su novia Clara Chía. Los usuarios de redes sociales han desaprobado su actitud debido a que tiene muy poco tiempo para convivir con los niños, ya que ellos viven con Shakira en Miami, Florida, por lo que regresarán próximamente a Estados Unidos.

La cantante de "Te felicito" viajó a Barcelona, España, para dejar a sus hijos con su padre, pues esto estableció el nuevo acuerdo de convivencia que hicieron. Mientras ella se fue a Londres, Inglaterra, para trabajar en nueva música y acudir al Premio de Gran Bretaña en donde corrió Lewis Hamilton, el exfutbolista se quedó a cargo de los niños, quienes pasarán parte de las vacaciones de verano en su ciudad natal y regresarán con su madre en los próximos días.

¿Piqué prefiere a Clara Chía que a sus hijos?

De acuerdo a la agencia Europa Press, el ex jugador del Club Barcelona visitó este jueves las oficinas del Kosmos, empresa en la que conoció a su novia Clara Chía. Gerard arribó al lugar a bordo de un vehículo negro junto a sus padres Joan y Montserrat, y los dos hijos que tuvo Shakira. Según el reporte del medio, la familia desayunó junta, sin embargo, el ahora empresario se separó de los menores, ya que los dejó al cuidado de sus abuelos para poder ir a ver a su pareja.

Milan y Sasha están en Barcelona con su papá IG @3gerardpique

Hasta el momento, se ha reportado que la joven, de 24 años, no ha podido convivir con Milan y Sasha debido a que existe un acuerdo entre Shakira y Piqué que no le permite estar cerca de ellos. Según algunos medios de comunicación, hay una cláusula en el convenio de convivencia que establece que la estudiante no puede estar con ellos, pues la cantante de "Copa Vacía" así lo habría establecido para evitar que los menores estén cerca de las parejas del futbolista.

En tanto, los abogados de ambas celebridades han afirmado que esto es una mentira, ya que es poco probable que un juez haya aceptado un acuerdo como ese. Sin embargo, ahora que Piqué visitó a su novia y dejó a sus hijos con sus abuelos, despertó las sospechas y reavivó las especulaciones sobre la cláusula en la que los niños no pueden ver a Chía Martí, quien supuestamente fue la causante de la separación de la cantante y el futbolista después de 12 años de relación.

En tanto, Piqué recibió duras críticas en redes sociales debido a que muchos consideran que debería de estar aprovechando el tiempo con sus hijos, pues hay que recordar que tiene pocos días para convivir con ellos, ya que pronto regresarán a Miami, Florida, y comenzarán el ciclo escolar, lo que le dificultará verlos tan seguido.