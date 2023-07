Gloria Trevi es la nueva habitante de "La Casa de los Famosos México", así fue su llegada | VIDEO

Las sorpresas no acaban dentro de "La Casa de los Famosos México" y es que luego de una noche en la que las discusiones se dieron de una forma muy acalorada, los participantes le dieron la bienvenida a la nueva integrante del reality show. Para sorpresa de muchos, no fue Papi Kunno quien se integró al programa más visto del momento, como indicaban los rumores, sino que recibieron a Gloria Trevi.

Hace unos minutos los participantes del reality show se llevaron una gran sorpresa al ver que ya no estarán "solos" y que a sus aventuras, historias e incluso polémicas se sumará una nueva celebridad. Se trata de Gloria Trevi, quien fue recibida entre gritos y abrazos de emoción por parte de Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcela, Emilio Osorio, Barby Juárez y Bárbara Torres, aunque la más feliz fue la influencer de "Las Perdidas", quien se ha declarado la fan número uno de la cantante.

Así fue la llegada de Gloria Trevi a LCDLF México: VIDEO

Las cámaras que monitorean las 24 horas del día las actividades de los participantes captaron el momento de alegría que se vivió esta tarde cuando las puertas se abrieron, esta vez no con la intención de esconder a los famosos para preparar un nuevo reto, sino para que se acercaran a darle el recibimiento a la cantante, quien llegó al lugar con una enorme maleta que a penas y podía cargar, además de una gran sonrisa.

En la grabación que ya es viral en redes sociales, se escuchan los gritos de "alguien va a entrar", mientras que todos los habitantes corren a la entrada para recibir a la nueva celebridad, pero ante la emoción del momento también se notaron incrédulos, como fue el caso de Poncho de Nigris. Por su parte, Wendy Guevara no dudó en dejar ver su gran fanatismo por Trevi, de quien ha hablado en más de una ocasión por lo mucho que la admira.

Su llegada a LCDLF México divide opiniones en redes

Aunque el momento anterior y los minutos siguientes dejaron ver una gran cercanía entre los participantes de "La Casa de los Famosos México", la decisión de la producción no fue del agrado de muchos de los espectadores del programa, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar su molestia y desacuerdo con la presencia de Gloria Trivi. A través de plataformas con Twitter y TikTok han compartido sus opiniones, entre las que también resaltan la emoción que sintió Wendy al ver a su ídola.

"Se pasaron sorpreson", "estoy amando profundamente este encuentro de Wendy con su ídola", "Que hueva Gloria Trevi en La Casa de los Famosos", "no soy fan de Gloria Trevi y además no me parece buena cantante", "lo único que me hace feliz ahorita es ver a Wendy feliz porque conoció a Gloria Trevi" y "que asco que metieron a la Gloria Trevi , ya bajo mil puntos" con algunos de los comentarios del público.