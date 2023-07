Issabela Camil confiesa que se siente perdida sin Sergio Mayer: "Estoy apreciando todo lo que hace"

Issabela Camil puede encender la pantalla de TV o revisar su teléfono celular y así, en un segundo, mirar a su esposo mientras está dentro de La Casa de los Famosos México y ella lo apoya en las galas o defiende de personajes como Ferka, quien ya abandonó la casa. Como todo un estratega, faceta que ella conoce muy bien de él desde hace años, Sergio Mayer marca el ritmo del reality show de ViX, tal como lo hace en la vida real en su hogar.

Esto lo sabe muy bien Issabela, quien le ha apoyado día con día durante todas las semanas que él ha estado dentro de la casa, incluso defendiéndolo de críticas y polémicas que se han dado en torno a su presencia y figura de líder, especialmente contra Bárbara Torres y las peleas que han tenido.

Ante esto, la actriz manifestó que verle a la distancia es algo que le ha hecho reflexionar en todo lo que él hace y valorar su ausencia pues se siente perdida sin él y sus consejos.

Sergio Mayer lidera al #TeamInfierno a lado de Poncho de Nigris. Foto: Especial

Issabela Camil extraña a Sergio Mayer y valora su ausencia

Como una mujer que añora tener de nuevo cerca a su pareja, es que Issabela Camil confesó qué le ha representado no tenerlo en casa mientras él está dentro de La Casa de los Famosos México.

"Estoy apreciando muy cañón lo que hace Sergio, de verdad que sí, me ha tocado todo. Me puso una lista y pensé que claro, puedo hacerlo y sí puedo, pero es mucho", comenzó a expresar Issabela Camil mientras estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ante lo mismo, Camil aceptó que ahora todos pueden ver la faceta de estratega que Sergio tiene siempre, también en su hogar.

"Creo que estoy muy contenta de que está haciendo algo que le gusta, a Sergio le encantan los retos y es muy mental, es alimento para su mente porque es muy estratega yo sé que está en su mero mole. Yo estoy contenta de enfocarme en lo mío, tengo más tiempo para ciertas cosas pero me tocó todo lo de la casa", reveló.

Admite que necesita sus consejos de pareja y él se lo advirtió

De alguna manera, Issabela Camil sabe que estas semanas sin la cercanía de Sergio Mayer han sido como ser una madre soltera en casa a lado de sus hijas Antonia y Victoria. Clara en que tiene la fortuna de que él volverá, describió esta situación.

"Nunca he dicho que es algo fácil ser madre soltera, siempre las he admirado, la diferencia es que yo sé que el mío regresa, no sé qué semana pero va a regresar y ellas viven una realidad a menos que encuentren a su pareja. Si es una responsabilidad inmensa, más que nada económica, siempre", dijo.

A la par de lo anterior, describió también qué cosas son las que le gustaría que Sergio Mayer resolviera ahora que está ella sola.

"Me gustaría que Sergio estuviera aquí para decirme qué hacer o darme un consejo y me dijera 'muévete por acá con Antonia, haz esto con Victoria o este problema manéjalo así' porque él está muy involucrado en mi vida y es muy inteligente, entonces me encamina y lo valoro muchísimo", aceptó.

Ha hablado de la distante relación que tiene con su hijo Sergio Mayer Mori. Foto: Especial

Visionario como es él, antes de irse a trabajar al reality show le dijo lo que pasaría en su ausencia. "Antes de irse a la casa me dijo: 'esto te va a servir mucho porque a veces me tomas por cualquier cosa, no me aprecias' y le dije que siempre lo aprecio y me dijo que iba a ver lo que es estar sin él. En la noche igual lo extraño, mis hijas dormían conmigo pero ahora se fueron de viaje y estoy solita en la cama", confesó.

Issabela Camil culminó que actualmente: "Estoy ensayando una obra nueva, terminé una serie, el teatro me encanta y lo hago en fines de semana, también haré una obra de niños se llama 'Princesas' y seré la hadita, nunca he hecho nada para niños. También tengo ganas de hacer novelas porque tienen una onda rica, estar diario en el foro me ilusiona"

MAAZ