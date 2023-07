¿Wendy, la eliminada de este domingo? Con emotivo mensaje, así se despidió de sus compañeros en LCDLF México

Wendy Guevara saltó de las redes sociales, donde se volvió viral por el video de "Las Perdidas", a la televisión hasta convertirse en la favorita del programa del momento, "La Casa de los Famosos México". Pues sus historias que tocan el corazón de todos los mexicanos, además de su carisma y humor la han hecho ganarse el cariño del público, mismo que no duda en señalar que ella es la protagonista del reality, incluso con sus momentos "mala copa" en los que hace llorar a sus compañeros.

Ante ello no resulta sorpresa que todos sus fanáticos quieran que ella sea la ganadora del programa y por lo tanto de los 4 millones de pesos de premio, pero esta emoción se ha visto interrumpida en los últimos días, ya que Wendy se convirtió en una de las nominadas que podría abandonar LCDLF México la noche de este domingo 16 de julio. Este sentimiento no sólo lo comparten sus admiradores, sino también la propia influencer que ya se despidió de sus compañeros y amigos.

Este viernes Wendy hizo llorar a Apio Quijano. (Foto: Captura de pantalla)

Wendy Guevara se despide de LCDLF y agradece por semanas junto a ellos

El reality show se ha visto manchado por acusaciones de supuestos fraudes, especialmente tras la filtración de una supuesta lista que indica el orden de los eliminados y con la que se dio a conocer que la famosa no llegaría a la gran final, esto sumado a su nominación ha puesto en aprietos a la producción y ahora el discurso de despedida de la propia Wendy ha reavivado los rumores de que estas son sus últimas horas dentro de la casa en la que ella y el resto de famosos se mantienen aislados desde hace semanas.

La noche de este viernes los integrantes de LCDLF México realizaron una nueva fiesta que se vio interrumpida por una acalorada discusión entre la influencer y Apio Quijano, con quien ya hizo las paces; sin embargo, no fue lo único que llamó la atención de los espectadores y es que antes de que los ánimos se calentaran, ella aprovechó para dar unas palabras de despedida a sus amigos y artístas a los que siempre admiró. Con unas copas encima, la influencer les dijo:

"Como ustedes hablan de Big Brother, después cuando pase el tiempo yo voy a hablar de La Casa de los Famosos porque para mí es una experiencia que no mam*s, en mi vida, la chica trans que se prostituía en una esquina y que pasó por tantas cosas, jamás pensé estar en la televisión a lado de personalidades tan grandes. Me vale pura riata el premio, si me voy a ir, me voy a ir tranquila", aseguró.

La influencer recibió su primera nominación. (Foto: Especial)

Para concluir su discurso y despedida ante su supuesta eliminación de este domingo, Wendy también destacó que se lleva grandes experiencias con su participación; mientras que sus fans no dudaron en darle su completo apoyo, no son antes recordar los supuestos fraudes del reality y que si ella es la siguiente en salir, la popularidad del programa ya no será la misma.

"Si se va Wendy se va el alma de la casa, la risa todo, se acaba la casa de los famosos", "Wendy se comporta de la misma forma fuera y dentro de LCDLFM y eso es lo que hace que la queramos tanto y nos encanta", "se está despidiendo mucho, será que le harán fraude", "ella va a ganar", "no nos importa tu pasado amamos tu presente y ojalá te encuentres en nuestro futuro" y "te ganaste el corazón de toda latinoamérica, por el gran corazón y te quedas y soporten" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.