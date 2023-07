Galilea Montijo confirma que está chimuela y lo muestra en televisión nacional: "aunque usted no lo crea"

Fue hace algunos días cuando Galilea Montijo se convirtió en tendencia en redes sociales luego que durante la gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México”, la conductora hablaba un poco raro, por lo que muchos aseguraron que ésta había llegado tomada a su llamado.

Ante esta situación, Galilea Montijo aclaró lo sucedió pues aseguró que se trató de un problema dental, por tal razón no podía hablar bien, a varios días de esta polémica, la conductora de Hoy reveló en pleno programa matutino que ya no tiene una muela por lo que está chimuela.

Este miércoles 12 de julio, luego de comentar lo que sucedió con Lucero Mijares a tan solo unos minutos de su debut en el teatro musical, la conductora aseguró que es digno de admirar su profesionalismo.

Y debido a lo anterior puso de ejemplo a Andrea Legarreta y a ella misma pues asegura que han atravesado por situaciones muy complejas, sin embargo, siempre cumplen con su público.

Incluso Galilea Montijo mostró que no teniendo una muela ella siempre cumple con su trabajo y con el público, al momento de decir que no tenía una muela, la conductora literalmente mostró que está “chimuela”.

Luego de muchos rumores y señalamientos en contra de Galilea Montijo por el sospechoso comportamiento de la conductora a lo largo de la cuarta gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México”, fue ella misma quien explicó lo que sucedió.

Galilea Montijo quiso despejar las dudas sobre que presuntamente habría llegado borracha o bien, que consumió algún tipo de sustancia prohibida la conductora, pues la tapatía señaló que todo se debió a un tema de salud.

“Les quiero platicar que me pasó el día de ayer, a mitad de, no un poquito más de mitad de programa, les voy a contar, acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, ¿qué creen? que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, entonces, bueno, me están poniendo injerto de hueso, pero a mitad del programa como que se despegó como que tengo que comprar de esa cosa que se pega más…” comenzó a contar Galilea Montijo