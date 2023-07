Semana tras semana, los concursantes de MasterChef Celebrity compiten unos contra otras para conservar su lugar en "La Cocina Más Famosa de México", sin embargo, pequeños errores técnicos en sus preparaciones los pueden dirigir al fracaso e incluso a despedirse de su sueño de ser uno de los ganadores del popular reality de cocina.

Y aunque todas las salidas de los concursantes tiene un toque se sentimentalismo, el pasado domingo las emociones se desbordaron cuando se dio a conocer que "El Cibernético" sería quien abandonaría el programa, ya que, a pesar de su apariencia ruda había logrado consolidar una gran comunidad de fans, quienes además de lamentar su salida de MasterChef Celebrity decidieron hacer varios memes al respecto.

Aunque sin duda, uno de los eventos que marcó la salida del luchador fue el emotivo mensaje que le dedicó la chef Zahie Téllez, quien le aseguró que su salida era una de las que más le había dolido, pues a pesar de que logró salvar su platillo del reto de eliminación, no pudo salvarlo a él.

"El Cibernético" ya había compartido para "El Heraldo de México" durante la presentación de prensa del programa que su talón de Aquiles en la cocina eran los postres y esto quedó confirmado la noche del pasado 9 de julio, ya que fue justamente un reto dulce el que lo llevó a ser expulsado del reality.

Desde el comienzo de la preparación de su pastel de cuatro capas, reto impuesto por la chef invitada Linda Cherem, El Cibernético mostró mucho nerviosismo al momento de hacer su preparación y a pesar de que contó con la asesoría directa de Cherem y Zahie Téllez, no logró presentar un platillo con el suficiente sabor ni con una presentación digna de su legado en MasterChef Celebrity.

A pesar de que la chef invitada quiso hacer comentarios respetuosos al platillo del Cibernético, la chef Zahie Téllez no sólo prefirió reservarse su opinión, sino que en muestra de su desdén por el pastel que preparó el luchador se sacó el bocado de la boca, demostrando que este no había sido de su agrado.

Aún así, cuando el momento de la eliminación llegó, la jueza de MasterChef Celebrity no resistió y finalmente rompió en llanto tras dedicarle unas emotivas palabras al Cibernético, quien pasó de ser uno de los concursantes que más canas verdes le sacaba a uno de sus mejores aprendices.

"Cibernético, ni siquiera pude decirte qué me pareció tu platillo, me decepcionaste, se me rompió el corazón, tenía todas mis esperanzas puestas en ti. Fui a verte con la chef Linda, pudimos rescatar la Genovesa, pudimos rescatar las frutas, pero no pude rescatarte a ti y me pesa profundamente. De verdad que te quiero", enunció la chef Zahie Téllez al despedir al Cibernético.