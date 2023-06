MasterChef México: ¿Qué hace la Chef Betty tras abandonar el famoso reality?

A lo largo de once temporadas, la Chef Betty Vázquez fungió como uno de los principales rostros de “MasterChef México”, sin embargo, en la última temporada no fue incluida para ocupar su lugar de costumbre dentro del jurado calificador, por lo que cientos de seguidores del exitoso reality show culinario de TV Azteca han comenzado a resentir su ausencia y se han cuestionado qué hace la talentosa y querida cocinera tras haber abandonado “la cocina más famosa de México”.

Como se mencionó antes, la Chef Betty Vázquez estuvo un total de once temporadas en "MasterChef México" donde se convirtió en una de las personalidades más queridas del exitoso reality show de TV Azteca pues, aunque tenía una personalidad encantadora era sumamente estricta a la hora de calificar, no obstante, también fue pieza clave para que varios participantes elevaran al máximo su nivel en la cocina y su salida resultó un tanto sorpresiva porque fue la única que juez en participar en todas las temporadas.

La Chef Betty participó en once temporadas de MasterChef México. Foto: IG: bettyvazquezchef

¿Por qué salió la Chef Betty de MasterChef México?

La salida de la Chef Betty de "MasterChef México" se hizo oficial a finales del pasado mes de febrero y en el correo de su renuncia, el cual, ella misma difundió en redes sociales, señala que se retira del programa por cuestiones personales que no detalla, no obstante, solo quiso hacer énfasis en que se siente sumamente agradecida por haber formado parte del proyecto durante ocho años traducidos en once temporadas y después de esto ya no volvió a ofrecer ninguna declaración.

Cabe mencionar que, la salida de la Chef Betty Vázquez de "MasterChef Celebrity" no fue tan sencilla como parece pues se generó una gran polémica alrededor en la que el Chef Adrián Herrera estuvo involucrado pues diversos portales especializados reportaron que la originaria de Nayarit no quiso compartir créditos con su excompañero porque en el pasado se habría comportado muy grosero con ella, por lo que para evitar volver a pasar por una situación adversa decidió hacerse a un lado.

La Chef Betty salió de MasterChef por "motivos personales". Foto: IG: bettyvazquezchef

Por otra parte, la Chef Betty señaló en su comunicado que había salido muy agradecida con TV Azteca, pero días más tarde, Adrián Ortega, quien es el Director General de Contenidos de la mencionada televisora, señaló que no querían que la querida juez saliera del programa y detalló que sí estaba considerada para esta nueva temporada, por lo que le pareció sorpresiva su renuncia, pero aclaró que no la detendrían debido a que es libre de hacer lo que creyera conveniente.

¿Qué hace actualmente la Chef Betty?

Tras su brillante paso por "MasterChef México", la Chef Betty Vázquez decidió establecerse de planta en su natal Nayarit, donde está a cargo del Garza Canela Hotel, donde también está al frente del restaurante llamado “El Delfín”, el cual, es considerado como uno de los mejores de toda la costa del Pacífico.

La Chef Betty Vázquez se muestra muy feliz lejos de MasterChef. Foto: IG: bettyvazquezchef

En sus publicaciones de Instagram, la Chef Betty también ha dejado ver que se ha enfocado en viajar para “crear recuerdos”, además, también ha mostrado que sigue aprendiendo nuevas técnicas de cocina y que se ha dado tiempo para fortalecer su fe pues recurrentemente comparte oraciones e imágenes religiosas que denotan que la querida juez se encuentra feliz y llena de paz lejos de “la cocina más famosa de México”.