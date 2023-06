MasterChef Celebrity 2023: Padre José es el quinto expulsado de este domingo 11 de junio

El Padre José de Jesús se convirtió en el quinto expulsado de MasterChef Celebrity 2023, luego de que cocinó unos ostiones a la Rockefeller que resultaron fallidos para un duelo de eliminación; sin embargo, se llevó el aplauso de los chefs porque se consolidó como un participante que sabía escuchar y se esforzaba día con día.

"A mis 69 años de vida nunca había aprendido tanto de cocina, tanto de apreciar, no como mucho, pero valoro.. Me siento contento porque siempre hay que aprender a ver las luces, más que las sombras. Me voy contento no porque me salgo por esa puerta, si no porque toda la producción me permitió entrar por esa puerta", dijo antes de abandonar el concurso.