Así fue la vez que los conductores de 'La Academia' humillaron a una alumna por 'un chisme de revista' | VIDEO

Desde que se estrenó, 'La Academia', el show de TV ha tenido momentos llenos de intriga, nostalgia, risas y enojos que se han vuelto objeto de múltiples conversaciones que incluso hoy en día perduran en el tiempo. Prueba de ello es la controversial estancia de Jolette y su pelea con Lolita Cortés.

Aunque otro de los eventos más virales de la historia de este programa, fue la ocasión en la que el matrimonio que apenas comenzaba su trayectoria en la televisora de Ajusco cometió un error que les costaría el trabajo en el show estelar de los fines de semana.

El escándalo fue protagonizado por Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quienes en aquella temporada presentaban el estrepitoso show de talentos, en el cual, un rumor comenzó a ser muy sonado, al grado de que una revista cometió la osadía de publicarlo entre sus páginas, desatando aún más controversia.

Dicho "chisme" consistía en afirmar que Eduardo Capetillo y Yanilen Díaz tenían una relación romántica, a pesar de que el actor seguía (y sigue) sosteniendo un vínculo matrimonial con Biby Gaytán, actriz con la que formó una hermosa y unida familia.

Cuestión que el matrimonio no tomó nada bien, por lo cual, en uno de los episodios de La Academia 2011 decidieron tomar los micrófonos para aclarar la situación y desmentir el rumor.

Sin embargo, esto no fue autorizado por la producción, por lo cual esto no se tenía contemplado durante el programa, mismo que se salió de control cuando la propia Biby Gaytán decidió encarar a la participante cubana, señalando que no era correcto que a una mujer le gustara un hombre casado:

"Yanilen nos llegó el rumor de que estás enamorada de mi esposo. Yo lo primero que me pregunté fue ¿estará consciente Yanilen, de ser cierto, que la mayoría de las personas que votan por ti son señoras casadas como yo?", preguntó la esposa de Eduardo Capetillo.

Por su parte, el marido de Biby Gaytán mandó a llamar a la alumna de la Academia para que fuera cuestionada en medio del escenario sobre las acusaciones que "un medio amarillista" hizo acerca de su relación con él, a lo cual, la joven respondió afirmando que su vínculo era estrictamente profesional.

Y con el fin de dejar en claro que la finalidad de la aclaración no era exponer a Yanilen ni culparla por el rumor, Eduardo Capetillo reiteró que su único objetivo era garantizar la estabilidad de su familia.

Sin embargo, la cantante de origen cubano solo pudo limitarse a responder los cuestionamientos del matrimonio Capetillo-Gaytán, quienes no le dieron oportunidad de explicarse, en especial, tomando en cuenta que ella estaba aislada y no sabía a qué rumor se referían.

Tras esto, Rafael Araneda, otro de los presentadores del show, decidió darle su lugar a la participante del reality, afirmando que ella no era culpable de los chismes que salieran en los medios.

