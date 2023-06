VIDEO: Peso Pluma antes de ser famoso cantaba las canciones de este ex alumno de La Academia

Sin duda alguna, uno de los cantantes más famosos del momento es Emilio Hassan Kabande, mejor conocido solamente como “Peso Pluma”, actualmente, el intérprete tapatío se encuentra en los cuernos de la luna pues su fama lo ha llevado a alcanzar el primer lugar de popularidad de listas muy importantes de música a nivel mundial.

Como todos, Peso Pluma desde muy pequeño soñaba con ser un famoso cantante reconocido, por lo que en las últimas semanas han salido a la luz algunos videos del tapatío cuando era tan solo un adolescente y hay uno que ha llamado la atención pues se le ve cantando un éxito de un ex alumno de La Academia.

¿De quién es el tema que canta Peso Pluma en redes sociales?

Aunque ahora lo vemos cantar corridos tumbados, Peso Pluma no siempre intérprete ese tipo de canciones pues el cantante antes era un romántico empedernido, no por nada era fanático del tema “Otra vez” de Victor García, ex alumno de la primera generación de La Academia.

En redes sociales ya circula el video de Hassan cantando el tema antes mencionado; el joven aparece con una playera tipo polo en color naranja y una gorra, además se escucha que al fondo otro joven le hace una segunda voz.

¿Qué dice Victor García sobre Peso Pluma?

Aunque muchos artistas se han volcado en contra de la nueva generación de intérpretes de regional mexicano y en esencial de lo corrido tumbados, Victor García habló recientemente sobre este video de Peso Pluma interpretando su famoso éxito.

El ex alumno de La Academia dijo sentirse feliz por el éxito que está teniendo esta nueva generación de artistas que han abierto paso a la música regional mexicana a nivel mundial.

Además de lo anterior, Victor García dijo sentirse orgulloso de saber que uno de sus temas fue inspiración para un artista de la talla de Peso Pluma, pues quiere decir que dejó una huella en la música.

"Lo que me di cuenta es que vi un video de él del 2019 cuando estaba jovencito y estaba cantando el tema "Otra Vez" y, ¡qué padre! eso quiere decir que esos temas se mantienen", expresó.

Al igual que Victor García, otros cantantes como Luis Ángel “El flaco” y hasta Espinoza paz han defendido y aplaudido el triunfo de los intérprete de corridos tumbados pues aseguran que es un logro que un nuevo género músical se posicione en el gusto del mundo en tan poco tiempo.