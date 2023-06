MaryFer Centeno analiza a Mario Bezares por caso Paco Stanley: "Sus recuerdos no son confiables"

Uno de los homicidios más mediáticos y comentados en los años 90 fue el del conductor Paco Stanley, que se ganó el cariño del público por su carisma. La plataforma VIX+ lanzó en este semana el documental, "El show: Cónica de un asesinato", razón por la que los involucrados volvieron a ser tendencia, y es así que la experta en lenguaje corporal, MaryFer, analizó a Mario Bezares, amigo del presentador, y quien estuvo acusado de ser complice en el homicidio.

El documental se estrenó este 7 de junio de 2023, cuando se cumplieron 24 años del asesinato de Stanley, que sucedió en la Ciudad de México, a las afueras del restaurante "El Charco de las Ranas", poco después de haber terminado la transmisión de su programa en TV Azteca, cuando esperaba en un vehículo a las afueras del establecimiento, todo mientras Bezares, conocido como "Mayito", se encontraba en el baño.

La famosa perito en grafología y creadora de contenido se unió a la tendencia sobre el caso del presentador, que género muchas incógnitas, y analizó la personalidad de Mario, quien debido a la falta de pruebas fue declarado inocente en enero de 2001, después de permanecer más de un año en la cárcel, junto a la modelo Paola Durante, quien también fue señalada como posible cómplice del asesinato.

"Mario Bezares no tiene un perfil violento, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, no corresponde al perfil de una persona que mata o asesina por el simple gusto de hacerlo, es una escritura hasta semi angulosa, de lo nervioso, de lo alerta de lo preocupón que es, por eso es que tiene alergias, por eso somatizó, por eso sus recuerdos no son confiables", explicó la experta en grafología.