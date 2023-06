En la intimidad con Jimena Longoria: la nueva conductora de VLA habla de su ingreso a TV y su presunta rivalidad con Laura G

Este lunes 5 de junio, uno de los programas matutinos más importantes de la televisión mexicana, hizo grandes cambios, hablamos de “Venga la Alegría” pues dieron la bienvenida a tres nuevos conductores, aunque mucho se escuchaba de los cambios fue hasta minutos antes de las 9:00 am que se revelaron los rostros de quienes darán la bienvenida a los televidentes de Lunes a Viernes en la señal de Azteca Uno.

Kike Mayagoitia y Jimena Longoria son dos de los rostros nuevos que veremos todas las mañanas y El Heraldo Digital estuvo presente en la primera emisión en la que estos presentadores regiomontanos se sumaron al equipo conformado por Sergio Sepúlveda, Laura G, Mauricio Barcelata, “El Capi” Pérez, Kristal Silva, Flor Rubio, Ricardo Cázares y Patricio Borguetti.

Es así como en exclusiva pudimos platicar con Jimena Longoria, quien se encuentra muy emocionada por su ingreso a la televisión abierta en un horario familiar, pues por fin cumplió su sueño.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Jimena Longoria saltó a la fama tras su participación en el famoso reality show Big Brother en el año 2015, luego de esto la regiomontana siguió su camino en las redes sociales en donde ganó gran popularidad.

Debido a lo anterior, esta sería la primera vez que Longoria trabaja de lleno en la televisión abierta, por lo que cuestionamos a la nueva conductora de Venga la Alegría sobre lo diferente que es para ella dar este salto y llegar a muchas más audiencia.

Foto: Brenda Moreno

Por otra parte, sobre su entrada a uno de los programas matutinos más exitosos se rumoreó que significaría una gran rivalidad para su paisana Laura G, ya que se dijo tienen una mala relación.

Debido a lo anterior, Longoria aclaró ante los medios de comunicación que nos dimos cita este lunes 5 de junio en las instalaciones de TV Azteca que tiene una gran relación con Laura G pues se conocen desde hace muchos años.

“No entiendo de dónde lo sacaron, que hay un pleito y que nos íbamos a voltear la cara y yo ‘amiga ¿qué pasa?’ y me dice: ‘ay no’mbre no, ignora’, realmente nos conocimos hace muchos años y las dos somos de Mty y nos llevamos muy bien, la ventaja que yo tengo es que conozco a varios del programa…”, aclaró

Foto: Brenda Moreno

Por otra parte, Jimena Longoria dejó claro que ella no es una mujer problemática y siempre se maneja con una energía positiva, pues asegura que para no perder el piso siempre recuerda de dónde viene y sobre todo el objetivo por el que está ahí.

Además Longoria dijo para El Heraldo Digital que ella no cree que entre mujeres exista la competencia, pues todas son muy diferentes, incluso compartió que cuando la invitaron a formar parte de Venga la Alegría, dejó claro que sería ella misma y que jamás utilizará tacones ni vestidos.

“Yo quiero ser yo, yo soy de tenis, yo no sé caminar en tacones, no quiero caminar como Bambi, nunca usó vestido, porque así soy en mi casa, entonces si yo vengo aquí a tratar de ser alguien que no soy o tratar de imitar a alguien me voy a ver super falsa, voy a estar caminando toda chueca, creo que ser yo y ahí si no va haber competencia”. compartió