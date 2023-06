“Se cumple un sueño”: Enrique Mayogoitia confiesa cuál es el mayor reto de integrarse a Venga la Alegría

La mañana de este lunes “Venga la Alegría” presentó de manera oficial a Jimena Longoria, Luz Elena González y Enrique Mayogoitia como parte de su equipo de conductores y fue precisamente este último quien concedió una entrevista para El Heraldo de México en la que habló de su sentir por llegar a uno de los programas más importantes de toda la televisión mexicana, además, reveló cuál será el mayor reto al que se enfrentará en esta nueva etapa profesional que está iniciando.

Al ser cuestionado sobre su llega a “Venga la Alegría”, Enrique Mayogoitia aseguró que se encuentra más que entusiasmado pues participar en este programa es uno de sus más grandes sueños, además, detalló que le gusta mucho la idea de que esta producción le permita estar sumamente cercano a su público, por lo que pretende disfrutar al máximo su estancia en el exitoso matutino de TV Azteca.

“Quiero compartir con la gente, quiero acercarme a ellos, quiero salir a las calles, ir a las viviendas con todas las señoras, la verdad es que es un momento en el que se empieza a cumplir un sueño y lo voy a disfrutar al máximo”, comenzó declarando el conductor de 37 años de edad quien también cuenta una formación académica como Ingeniero Mecánico.

Respecto a los retos que implica el haberse integrado a la edición de lunes a viernes de “Venga la Alegría”, Enrique Mayogoitia aseguró que lo más complicado no estará frente a las cámaras sino fuera de ellas pues lo primero que buscará es hacer que su familia se mude a la Ciudad de México, pues su esposa, Cynthia de la Vega, y sus dos pequeños hijos todavía están viviendo en Monterrey, Nuevo León por lo que espera que puedan adaptarse lo más rápido posible, no obstante, señaló que ve esta situación como una oportunidad para fortalecer los lazos de su familia.

“Mi familia, me la tengo que traer de Monterrey, ellos están allá, yo normalmente me venía los viernes y me regresaba los lunes porque tenía aquí la sección y luego me iba y así estuve durante cinco meses porque todavía no sabíamos bien que iba a pasar, pero ahora que ya se da la oportunidad de trabajar de lunes a viernes me tengo que traer a toda la pandilla, estamos en ese tema de empacar, buscar escuelas y aunque ese proceso te genera un poco de incertidumbre creo que también es algo hermoso, porque al final de cuentas también te une más como familia, con tu esposa, con tus hijos y espero que en dos semanas ya estén acá conmigo”, sentenció el conductor.

Para finalizar, Enrique Mayogoitia aclaró que ya no formara parte de “Venga la Alegría Fin de Semana”, pero aprovechó para agradecer todo el cariño y apoyo que recibió de todo su equipo, al cual, elogió por su compromiso y talento, además, adelantó que todavía no sabe cuál será su papel dentro del famoso matutino de TV Azteca, aunque mencionó que le gustaría tener secciones enfocadas el ejercicio y a su faceta como papá pues confesó que “quiere romper el molde” para dejar huella en el famoso matutino en el tiempo que forme parte del elenco, pues también señaló que está consciente que este tipo de trabajos no son para siempre, pero reiteró que pretende disfrutar al máximo.