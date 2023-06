Así fue el capítulo de “Black Mirror” escrito por la IA que desafió a su creador

La fiebre que ha acompañado la explosión de las herramientas de la inteligencia artificial ha llegado a todos los campos, y las series de televisión no son la excepción. Algunas de ellas incluso han intentado que herramientas como ChatGPT escriban guiones para dichos seriales.

Es el caso de “Black Mirror”, serie británica que, desde hace años, explora el terror ligado a los avances tecnológicos en un universo alterno, donde las máquinas crean un caos profundo en las sociedades que las emplean.

Sin embargo, de acuerdo con su creador Charlie Brooker, las cosas no resultaron como él las hubiese deseado. De hecho, en una reciente entrevista con la revista Empire, se mostró visiblemente decepcionado por sus resultados.

“Estuve jugando un poco con ChatGPT. La primera cosa que hice fue pedirle que ‘generara un episodio de Black Mirror’ y arrojó algo que, a primera instancia, resultaba plausible, pero en una segunda lectura, era muy malo.

La nueva temporada de "Black Mirror" consta de cinco capítulos. Foto: Netflix

“Todo lo que hace es leer todas las sinopsis de episodios de Black Mirror e intentar mezclarlas entre sí. Entonces, si escarbas un poco más, te das cuenta que no existe ningún tipo de pensamiento original en ello”, detalló Brooker.

El creador del impactante serial, cuya sexta temporada llega a Netflix el próximo 15 de junio, incluso comparó las propuestas de la herramienta con las imitaciones realizadas por el cómico británico Mike Yarwood en la década de los 70, llenas de tópicos y estereotipos.

Sin embargo, no todo fue malo con la experiencia de Brooke con ChatGPT. El creativo señaló que le permitió ver las cosas y temáticas que ha abordado en su serie a lo largo de los años, lo que hizo que para esta sexta temporada optara por vueltas de tuerca impresionantes.

“Me permitió ver que he escrito muchos episodios donde alguien se da cuenta que ha estado en una computadora todo el tiempo. Así que pensé, ‘voy a retar todas las ideas que tengo de lo que es un episodio de Black Mirror’. No tiene sentido tener una serie antológica si no puedes romper tus propias reglas. Es una especie de refrescante y frío vaso de agua en el rostro”, detalló.

¿Cuándo llega la nueva temporada de “Black Mirror” a Netflix?

Los cinco episodios que configuran la sexta temporada de “Black Mirror”, serie que debutó en 2011 y que reta a los espectadores a tener una mirada crítica a la tecnología y los medios, llegarán a la plataforma de streaming el 15 de junio.

Uno de sus capítulos más esperados se titula “Joan es horrible”, en el cual una mujer se da cuenta que, sin saberlo, su vida guía el relato de un popular programa de streaming. La entrega es protagonizada por Annie Murphy y Salma Hayek.

“En la serie pude explorar los conceptos y clichés que la gente tiene sobre mí y ser autocrítica. Es como si hubiera creado un alter ego en el que pudiera hacer las cosas más repugnantes y grotescas que nunca haría en la vida real y tuviera permiso para hacerlo”, detalló Hayek en una entrevista concedida recientemente.

Los episodios de la nueva temporada están realizados en forma de películas, por lo que cada una de ellas explora implicaciones únicas no solo de la tecnología, sino de cómo el entretenimiento hace que la forma en la que se aborda la vida cambie.