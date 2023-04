“Desempaca” Netflix sus apuestas para lo que resta del año

Literalmente con decenas de títulos que se suman a la ya enorme oferta de entretenimiento, Netflix se prepara para seguir consintiendo a sus suscriptores, quienes podrán lo mismo engancharse con nuevas temporadas de sus series favoritas, que descubrir nuevas producciones que aspiran a hacerse con un lugar en su preferencia.

Desde documentales hasta películas de acción, drama o comedia, y desde contenido en español hasta productos realizados en Corea del Sur, la plataforma de streaming ofrecerá una amplia gama de títulos que no hacen sino incrementar las opciones para relajarse (o estremecerse) y dedicar largas horas frente a la televisión.

Hollywood en casa

Gal Gadot, Julia Roberts, Jennifer Lopez y Adam Sandler son solo algunos de los grandes nombres que forman parte de las apuestas de Netflix en lo que a largometrajes producidos en Hollywood se refiere.

La actriz israelí protagoniza “Heart of stone”, una cinta de acción en la que una mujer con excepcionales habilidades para la pelea y el espionaje es la última esperanza antes de que una maligna organización se apodere de todo el mundo.

Los amantes de la ciencia ficción podrán deleitarse con “Rebel Moon”, lo nuevo del cineasta Zack Snyder, quien marcó una época en DC con su versión de la “Liga de la Justicia”, mientras que Michelle Obama y Julia Roberts se enfrentan a una amenaza que poco a poco muestra su rostro en “Leave the world behind”,

En tanto, Jennifer Lopez demuestra que no hay fuerza más poderosa que el amor hacia los hijos en “Mother”, y Adam Sandler retoma lo mejor de su vena humorística en “Leo”, una historia de crecimiento en la que da voz a un lagarto que quiere aprovechar lo que le resta de vida.

Gal Gadot estelariza "Heart of Stone". Foto: Cortesía Netflix

Dramas de la vida real

Temas que han conmocionado a la sociedad mexicana a lo largo del tiempo son retomados por Netflix en forma de documentales, los cuales, a decir de representantes de la empresa de streaming, buscan incorporar la mayor parte de las aristas en sus investigaciones.

“La Dama del Silencio” es el título del documental que aborda una de las historias más tenebrosas que han ocurrido en la capital del país desde hace años, la de Juana Barraza, la “Mataviejitas”, quien asesinó a más de 40 mujeres adultas mayores a sangre fría.

La historia de Juana Barraza será presentada en un documental. Foto: Cortesía Netflix

Los secretos detrás de personas que vivieron en carne propia los excesos al interior de la religión La Luz del Mundo serán revelados en otro proyecto, que se encuentra en fase de preproducción, y que abordará tanto los presuntos crímenes como la historia del culto carismático nacido en Jalisco.

Narrado por Morgan Freeman, “Life in our planet” ofrece un vistazo a cómo fueron algunas especies extintas en la Tierra con el apoyo de la tecnología de Industrial Light & Magic, la productora fundada por George Lucas, mientras que “Our Planet: II” muestra las especies que aún habitan el planeta con imágenes impactantes.

"Our Planet: II" muestra impactantes imágenes de la naturaleza. Foto: Cortesía Netflix

Consentidos que regresan

Es un hecho que las series son uno de los fuertes de Netflix, y algunas de ellas se han ganado a pulso el status de clásicas gracias a la popularidad que han desarrollado entre la gente.

Las últimas temporadas de “The Crown” y “Cobra Kai”, además de la sexta temporada de “Black Mirror”, que contará con la actuación de Salma Hayek y que tardó cuatro años en llegar, son solo algunos ejemplos de ello.

“Sweet Tooth”, “Sex Education” y la película “Misión de rescate”, dirigida por los hermanos Russo quienes cobraron fama por su trabajo tras las cintas de Marvel, son algunos de los títulos que se ganaron una segunda entrega. Otra serie que también vuelve es “The Witcher”, que estrenará su tercera temporada.

Henry Cavill vuelve en la tercera temporada de "The Witcher". Foto: Cortesía Netflix

Hechas en México

Series y largometrajes hablados en español y creados por actores, productores y directores nacionales forman el plato fuerte que Netflix ofrece al público nacional para los meses que van de mayo a diciembre de 2023.

Inspirada en la novela gráfica “American Jesus”, “El Elegido” habla acerca de la posibilidad de que Jesucristo reencarnara en un niño que vive en Baja California, mientras que las andanzas de “Cindy la Regia” serán narradas en un programa totalmente nuevo.

Con un toque de misterio, “Las viudas de los jueves” narra las vidas de un grupo de mujeres que vive en un exclusivo complejo residencial y “Ojitos de huevo” innova contando la historia de un joven ciego quien, junto a su mejor amigo que padece parálisis cerebral, intenta incursionar en el mundo del stand up.

"Bandidos" con Juan Pablo Medina es una de las producciones mexicanas que estrenará la plataforma. Foto: Cortesía Netflix

