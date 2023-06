VIDEO: Ferka se dice dolida y arremete contra conductores de “Hoy” por llamarla “mueble”

María Fernanda Quiroz desató un momento de tensión durante su visita al programa matutino "Hoy", donde los conductores cuestionaron su estrategia en "La Casa de los Famosos México" y el supuesto romance con el actor Jorge Losa con el que habría intentado ganar la simpatía del público. En medio de una acalorada discusión, algunos de los presentadores admitieron haber llamado a la actriz "mueble" por su participación en el reality show.

Ferka Quiroz, como se conoce a la también modelo, se convirtió en blanco de controversia por sus explosivas declaraciones contra otros de sus compañeros y la actitud que tuvo con la influencer Wendy Guevara. Motivo por el que los fans exigieron su salida, desde entonces ha enfrentado comentarios negativos al respecto y esta vez fue en el matutino donde confrontó a dos de los conductores que admitieron frente a ella haberla criticado.

Conductores cuestionaron el romance de Ferka con Jorge Losa. Foto: IG @ferk_q

Conductores admiten críticas a Ferka

En medio de una charla con Andrea Escalona y Martha Figueroa, el presentador Jonathan Barajas reveló que sí había llamado "mueble" a Ferka y comparó su participación en "La Casa de los Famosos México" con el que tuvo como bailarina en "Las estrellas bailan en Hoy", donde demostró sus mejores pasos junto a Jorge Losa y surgieron los primeros rumores de romance.

"¿Pero sí piensas, Ferka, que no supiste jugar? Porque yo aquí dije que eras un mueble, yo sí dije que este sillón tenía más vida que tú porque conociéndote en 'Las estrellas bailan en Hoy', eras una mujer aguerrida, el trabajo que hiciste hacías y deshacías, llorabas y todo y creo que te comió la idea y no te supiste ubicar", dijo el conductor.

A este comentario le siguió Sebastián Reséndiz, con quien Ferka comenzó una intensa discusión al señalarlo de atacarla y lo llamó "hipócrita": "Te molestó lo que comentamos aquí, te molesto porque te molestaste (...) Yo no estoy de acuerdo con tu estrategia de esa bandera de que todo es de hombres contra mujeres".

Ferka responde a críticas

La también modelo no dudó en responder a los comentarios de los conductores, y mientras le agradeció a Jonathan Barajas tratando de mantenerse en todo momento tranquila no evitó estallar contra Sebastián Reséndiz, por lo que Martha Figueroa tuvo que intervenir para que no intensificara la furia entre ambos.

"Me dolió que me dijiste mueble y eso no nos define, como dice Raquel. Al final de cuentas yo sí creo que tengo mucha más sal y picor que un mueble. Si me viste con ojos diferentes, está muy cañón que la neta, yo entre a un juego que la neta es para entretener, para vivir la experiencia, porque esto sólo pasa una vez, soy parte y seré parte de 'La Casa de los Famosos'", añadió.