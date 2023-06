Tras su salida de La Casa de los Famosos México Ferka llora al saber que el público la odia: "Yo no tengo el control"

El pasado domingo 25 de junio se vivió la tercera eliminación de “La Casa de los Famosos México” en donde Ferka se convirtió en la tercera eliminada de esta temporada, dejando así opiniones divididas, pues para nadie es un secreto que el público que sigue el reality show anhelaba la eliminación de la actriz.

Y es que, Ferka a lo largo de su estancia en “La Casa de los Famosos México” tuvo algunas malas actitudes no solo con sus compañeros de reality sino también hizo fuertes comentarios en contra de algunas celebridades del gremio entre ellas su compañera Debhora con quien trabaja en la emisión “Se te estuvo dí y dí”, por tal razón el público pudie su salida del programa.

Como llamado de último momento, Jenny García y la tiktoker conocida como Phaps, quienes son parte de la emisión “Se te estuvo dí y dí”, misma que se transmite a través de la plataforma “La Saga” que corresponde a su vez a la periodista Adela Micha, tuvieron como invitada a Ferka quien no pudo evitar llorar al saber el repudio que la gente le tiene.

Y es que todo comenzó cuando Adela Micha se enlazó con Ferka y quien le hizo saber que aunque mucha gente pide que se quede en “Se te estuvo dí y dí”, la mayor parte de la audiencia pide que salga pues ha “generado más odio que empatía”, esto provocó la sorpresa y las lágrimas de la actriz.

“¡Ay Dios mío! que feo estar aterrizando de esta manera me duelen estas palabras, considero que el decir odio es demasiado fuerte, yo sabía y tengo la noción que este tipo de juegos, pueden llevar a eso…”, comenzó a decir Ferka respecto a la percepción que tiene la gente sobre ella

Así mismo la actriz que comenzó su carrera en TV Azteca, asegura que su participación en el reality show fue editada pues ella no controla cómo es que manejan su imagen.

“Mucha gente puede tener empatía y mucha gente puede estar en descontento con tus actitudes y tu desempeño pero así es, pero también confío plenamente en que mi gente con la que trabajo, con la que convivo todos los días, saben perfectamente quien soy y aveces yo no tengo el control Jefa, como este tipo de realities, deciden editarte o deciden manejarte, estoy un poco en shock escuchando estas cosas…”, dijo Ferka

La actriz, aseguró que la gente no le dio la oportunidad de que la conocieran realmente como es, incluso revela que “La Casa de los Famosos México” no la define.

“Solamente me han juzgado por tres semanas de show y ese show Jefa, con todo respeto se lo voy a decir, no me define, desde el minuto uno me estuvieron atacando y tenía que defenderme…”, dijo Ferka