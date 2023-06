Shakira impone moda con micro top y se llevó todas las miradas

Existe muchos nervios por parte de los fans de Shakira por ver su colaboración con Manuel Turizo. La misma se llama Copa Vacía y está siendo estrenada en estas últimas horas. Desde que se filtró la foto de portada de la canción de los colombianos se supo que en este tema se mostraría como una sirena con el cabello rosa.

“Hicimos una película”, escribió la propia Shakira al anunciar en sus redes sociales el lanzamiento de Copa vacía y es que como se ha visto en el adelanto del videoclip que ella y Manuel Turizo publicaron en sus redes sociales, la producción de este video deja la vara bastante alta y de paso, se cuelga de la película del momento de Disney.

“Nosotros veníamos hablando de hace tiempo, entre los equipos buscando una canción para hacer juntos y como que la primera vez, no sentimos que era la canción y nos pusimos a buscar una segunda oportunidad. Ella para mí es la reina de la música latina, es uno de los referentes más grandes que nosotros tenemos”, expresó Turizo a la agencia EFE tirando flores a Shakira.

El microtop con el que Shakira revolucionó Instagram

Shakira está soltera y eso lo hace de las mujeres más codiciadas del mundo a sus 46 años. La ex de Piqué no se cansa de demostrar la edad no es un impedimento para que se la relacione con famosos del mundo y más aún cuando se viste con atuendos llamativos como hizo horas atrás.

Shakira posando. Fuente: Instagram

Shakira posteó el anunció de su nueva canción con su coterráneo y la vestimenta que usó le ha entregado más de 800 mil likes. Se trata de un microtop negro que cubrió con una blusa de redes mientras simula una de escenas del video oficial de Copa Vacía.

SIGUE LEYENDO:

Shakira abre su corazón y confiesa cómo sobrelleva la separación de Piqué: "Estoy reconstruyendo el nido"

¡A Shakira no le gusta esto! Eduin Caz usa reloj CASIO, ¿cuánto cuesta el modelo que porta?