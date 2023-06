Yuliett Torres y la minifalda neón que la hizo ganar miles de "likes"

La famosa modelo Yuliett Torres se llevó todas las miradas y recibió miles de "likes" con una serie de fotografías que compartió en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, donde suma millones de fans a quienes siempre deja sin aliento con sus coqueto atuendos, como el conjunto de minifalda verde neón con la que presumió su curvilínea silueta y demostró por qué es una de las favoritas de OnlyFans.

La tapatía ha ganado popularidad en diversas plataformas digitales por sus imágenes en las que se deja ver con looks muy reveladores, y también es una de las mexicanas que conquista la polémica "página azul", pues desde hace tiempo destaca en la red social de contenido exclusivo, donde se suma a otras exitosas mujeres como Karely Ruiz, Celia Lora y Yanet García.

Yuliett Torres enamora en minifalda verde

En su cuenta oficial de la plataforma de Meta, en la que la siguen 10.3 millones de fans, la también influencer fitness sorprendió al compartir una serie de fotos con un look casual y coqueto, imágenes en las que se le ve luciendo un moderno conjunto confeccionado en tela plástica, con el que demostró que los tonos llamativos son perfectos para la temporada de verano.

Yuliett se lució en coqueto look neón. Foto: IG @yuliett.torres

"Ya me está gustando más de lo normal @yuliett.torresmanager", fue la frase con la que acompañó las imágenes que han sumado más de 88 mil "me gusta" en Instagram, más otros miles en Facebook, en las que se pueden leer comentarios con frases como: "Que tremenda belleza y orgullosamente mexicana", "Que princesa linda", "Bella soy su fan 1ero. Me encantas", "Te ves muy hermosa corazón" y "Que chula estás", entre muchos otros.

En las imágenes que la modelo tapatía compartió en las plataformas de Meta, se le puede ver presumiendo cuerpazo en un coqueto look de polipiel en tono verde neón, que combina una minifalda abierta a los costados con decorado de cadenas, un top de escote pronunciado y mangas estilo guantes, el cual llevó con ropa interior del mismo color, como lo dejó ver en algunas fotografías.

La modelo presume cuerpazo. Foto: IG @yuliett.torres

Torres es una de las favoritas de OnlyFans, plataforma en la que comparte contenido exclusivo y sólo para mayores de edad, pero también es una de las celebridades que abrió desde hace tiempo una página VIP en la que deja a sus admiradores con la boca abierta, pues sin duda se arriesga con sus fotografías, algo que también le permite hacer Twitter, en la que se pueden encontrar instantáneas y videos más subidos de tono.