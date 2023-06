TXT anuncia "Tomorrow X Together: Our Lost Summer", su primer documental de Disney Plus

TOMORROW X TOGETHER viene a conquistar el verano con su nueva música, el grupo tendrá una colaboración con los Jonas Brothers. Además, el grupo K-Pop ya prepara el lanzamiento de su primer documental en Disney Plus donde mostrarán su más reciente viaje por Estados Unidos.

La boyband es considerada como líderes de la cuarta generación del K-Pop y de la comunidad Z, hace un par de meses lanzaron su álbum THE NAME CHAPTER : TEMPTATION y han estado en medio de su gira 2023. TXT también se apoderará del verano con su nueva canción "Do it like that".

Este jueves, a través de las redes sociales oficiales del grupo y de Disney Plus, se anunció el nuevo largometraje de Tomorrow X Together para contar su historia y su viaje en el último año.

TXT anuncia "Our Lost Summer", su nuevo documental

TOMORROW X TOGETHER anunció su primer documental, a tan solo cuatro años de su debut, el grupo ya ha logrado grandes cosas dentro de la nueva generación del K-Pop. "Our Lost Summer" llegará a Disney Plus el próximo 28 de julio, en medio de las promociones de su colaboración con los Jonas Brothers.

El largometraje de TXT mostrará su viaje por su primera gira mundial por ciudades como Los Ángeles, New York, Chicago, entre otras, además de su debut en uno de los festivales más importantes como lo es el Lollapalooza. Las fans podrán disfrutar de los mejores momentos del grupo en este trayecto musical.

"TOMORROW X TOGETHER: OUR LOST SUMMER" recorrerá sus presentaciones en las ciudades más importantes de Estados Unidos, así como su crecimiento musical en este tiempo de carrera. Las fans celebraron la noticia en redes sociales, pues Disney Plus es una de las principales plataformas de streaming.