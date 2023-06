Respira hondo antes de ver estos 3 CORTOS DE TERROR que te erizarán la piel y se filtrarán en tus peores pesadillas

Advertencia: Contiene screamers que pueden herir la sensibilidad de algunas personas.

El miedo es uno de los sentimientos universales que conocemos desde una edad muy temprana, ya sea por la oscuridad, los payasos o los monstruos en el clóset, todas las personas han experimentado el escalofrío y entumecimiento que estos pensamientos provocan, es así como el miedo se adhiere a nosotros y aunque puede llegar a paralizar, también es uno de los mecanismos de defensa que nos alerta cuando las cosas no están bien a nuestro alrededor; pero a pesar de que este sentimiento se cataloga como algo desagradable, un gran número de personas en el mundo son fanáticas de sentirlo, es por ello que las películas de terror tienen tanto éxito.

Y aunque las películas te mantienen al borde por un par de horas, la realidad es que no se necesita mucho tiempo para producir en el espectador un miedo profundo, por lo que muchos directores principiantes han apostado por metrajes cortos y simples que, sin mucha producción, logran tocar las fibras más profundas del público creando un ambiente tenso del otro lado de la pantalla y muchas veces estos minutos suelen ser más terroríficos que cualquier película.

Estos metrajes son hechos por productoras independientes.

Fotografía: Freepik.

3 cortos que te harán sentir mucho miedo

Está claro que si has llegado hasta aquí es porque eres un amante del terror y no temes descubrir historias que, a pesar de ser bastante cortas, son siniestras y llenas de criaturas extrañas que seguramente te harán mirar a tu espalda para asegurarte de que no hay nadie más detrás de ti. Es así como te comparto tres cortometrajes de terror que en pocos minutos harán que se te enchine la piel e, incluso, un grito salga involuntariamente de tu ser.

Other Side of the Box (Al Otro Lado de la Caja)

Este cortometraje es producido por Alter, una casa productora encargada de crear miedo entre sus espectadores; en esta ocasión te recomiendo "Al otro lado de la caja", un corto que dura poco más de 15 minutos en donde podemos conocer la historia de una pareja que se prepara para cenar cuando, de pronto, un invitado desconocido toca su puerta y aunque no se aclara, parece que ambos tuvieron problemas con él en el pasado.

Dispuesto a hacer las paces, el hombre desconcido les regala una caja envuelta en un hermoso papel decorado y, nervioso, sale de la casa después de que el protagonista abre el regalo. Todo parece normal hasta que se da cuenta de que aquella misteriosa caja no tiene fondo y dentro de ella reina una oscuridad abrumadora hasta que un hombre comienza a emerger de ella, entre confusión, la pareja buscará una explicación, pero al dejar de mirarla esa oscuridad terminará absorbiendo lo que parecía ser una noche romántica.

The Mime (El Mimo)

En este cortometraje que dura a penas tres minutos es posible conocer la historia de una chica que mientras espera el tren en la estación se encuentra con un mimo, el personaje comienza a interactuar con ella en lo que parece ser una demostración de sus habilidades actorales, pero más allá de pasar un rato agradable, la mujer se inquieta al notar que lo que debería ser una atmósfera entretenida se torna terrorífica cuando el mimo comienza a realizar trucos que carecen de toda lógica.

Portrait of God (El Retrato de Dios)

A lo largo de la historia, muchas personas se han preguntado cómo luce dios y aunque esto puede tener un significado espiritual muy profundo, en este corto el significado cambia por completo. En el cortometraje conocemos la historia de una joven que se encuentra estudiando para una conferencia en donde ella será la ponente, durante su ensayo conocemos que ella habla sobre una pintura en donde supuestamente se puede ver el verdadero rostro de dios.

Y aunque en su presentación sólo se ve una diapositiva en negro, ella explica que mientras algunas personas ven una imagen hermosa de dios, otras ven a una inquietante criatura, pero mientras ella continúa analizando la pantalla se dará cuenta de lo que parece ser unos ojos que poco a poco saldrán de la superficie para causar en ella un efecto espeluznante.

Estos son algunos cortometrajes que seguramente te causarán inquietud al conocer las criaturas que podrían estar conviviendo contigo en este mismo instante. Todos ellos se encuentran en YouTube tanto en inglés como con subtítulos en español y cada uno demuestra que para crear terror no se necesita de mucho, ¡que los disfrutes!

