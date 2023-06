¿Quién es David Corenswet, el nuevo Superman de James Gunn?

Es oficial: David Corenswet, nacido en Filadelfia, se une a la élite de actores que han interpretado el papel de Superman para la pantalla grande, una selecta lista en la que aparecen nombres como el de Christopher Reeves y Henry Cavill.

Luego de meses de deliberación, James Gunn anunció que Corenswet será el protagonista de “Superman: Legacy”, primera cinta que el artífice de la trilogía de “Guardianes de la Galaxia” dirigirá para Warner Bros., en su faceta como máximo responsable del universo de DC.

Con esta decisión, Gunn enterró las ilusiones de miles de fanáticos que consideraban buena opción mantener al actor británico Henry Cavill en el papel el hijo de Kriptón, dándole paso a Corenswet, quien tiene una carrera incipiente en la pantalla.

El actor participó en "Pearl", junto a Mia Goth. Foto: Instagram / David Corenswet

Graduado de la prestigiosa academia Julliard, Corenswet debutó con un rol menor en la serie de Netflix “House of Cards”, para luego tener papeles recurrentes en seriales como “The Politician” y “Hollywood”, ambos dirigidos por Ryan Murphy. El año pasado, el histrión se incorporó al elenco del programa de HBO “We own this city”.

El actor, de 29 años de edad, ha participado solo en dos películas en su incipiente carrera: el drama romántico “Look both ways”, de Netflix, y la cinta de terror “Pearl”, protagonizada por Mia Goth.

Corenswet se impuso a Nicholas Hoult y Tom Brittney en la carrera por ser el nuevo Hombre de Acero en el proyecto que marcará el inicio de la era de Gunn al frente de las películas de DC, las cuales formarán un primer capítulo titulado “Dioses y Monstruos”.

Y también hay nueva Luisa Lane

Corenswet compartirá los reflectores en pantalla con Rachel Brosnahan, quien es recordada por su icónico papel como la señora Maisel en la serie de Amazon “La maravillosa señora Maisel”, el cual le ha valido varias nominaciones a los Emmy.

Rachel Brosnahan se convertirá en la nueva Luisa Lane. Foto: Instagram / Rachel Brosnahan

La actriz cuenta con una contrastada trayectoria en la pantalla grande, donde ha participado en cintas como “Hermosas criaturas”, “Más fuerte que las bombas”, “El espía inglés” y “La profecía del no nacido”, entre otras.

Para la pantalla chica, Brosnahan ha participado en proyectos como “Blacklist”, “Manhattan”, la serie de Woody Allen “Crisis en seis escenas” y “House of Cards”, donde coincidió con Corenswet.

Brosnahan cuenta con una dilatada carrera en el cine. Foto: Instagram / Rachel Brosnahan

La actriz, originaria de Milwaukee, compitió con Phoebe Dynevor y Emma Mackey por el rol de la intrépida periodista del Daily Planet, rol que en ocasiones anteriores ha sido interpretado por Amy Adams y Margot Kidder.