Las fotos que comprueban que Carmen Sevilla era la María Félix española

Dentro del gremio cinematográfico en México, una de las mujeres más famosas, no sólo en México, sino a nivel internacional, fue María Félix, considerada un ícono no sólo de la gran pantalla, sino también de la belleza y el empoderamiento femenino, quien a pesar de que no estudió actuación logró brillar como pocas dentro de este competido gremio.

Sin embargo, es precisamente en el mundo del cine que hubo otra mujer que triunfó al igual que Félix en la época dorada de este arte y a pesar de que no todos lo saben, se trata de una estrella española que de hecho tenía un gran parecido físico con la actriz mexicana originaria de Álamos, Sonora. Hablamos de Carmen Sevilla, quien lamentablemente murió el pasado martes 27 de junio de 2023.

La artista española fue una de las más bellas en Cine de Ooro. Foto: Especial

Conocida como “La novia de América”, la famosa Sevilla había sido hospitalizada y se encontraba grave, a consecuencia del Alzhéimer que padecía desde hace varios años. La fatídica noticia fue confirmada a EFE por su único hijo, Augusto Algueró.

Carmen Sevilla falleció a los 92 años

Su nombre completo era María del Carmen García Galisteo, quien nació en España el 16 de octubre de 1930, donde desde temprana edad supo que quería dedicarse al gremio del arte, por lo que desde joven pudo estudiar y prepararse en distintas disciplinas. Además de ser actriz, la famosa se consolidó como una destacada cantante, bailarina y conductora.

La joven se consolidó como un ícono en pantalla. Foto: Especia

Debutó en el séptimo arte en 1947, con un pequeño papel en "Serenata española" cuando ya vivía en México, sin embargo, el papel que la consagró llegó después; en 1948 consiguió su primer estelar en "Jalisco canta en Sevilla", donde compartió créditos con el reconocido actor y cantante, Jorge Negrete y a partir de esta actuación la famosa no hizo más que crecer y seguir trabajando con estrellas de gran calibre en Mexico, tal es el caso de Pedro Infante, con quien se dice sostuvo un romance.

Historia de amor con Pedro Infante

Se cuenta que su relación era tan buena con el ídolo de México que incluso se cuenta que se fugaron juntos a Mérida, Yucatán. Fue en el año de 1953 cuando Infante conoció a la actriz española, quien en ese momento tenía 23 años. Ambos actores fueron convocados para protagonizar "Gitana tenías que ser", la cinta que vio nacer su amor y a pesar de que Pedro estaba casado se dedicó a halagar y enamorar a Sevilla.

La famosa triunfó en el mundo del cine. Foto: Especial

La llamada "novia de España" y el ídolo de México habrían vivido una fugaz escapada que dio mucho de qué hablar, pues el actor paró las grabaciones de la cinta que filmaban para viajar con la actriz que ahora sólo vive en la memoria de sus fieles seguidores, esto gracias a su talento, pero también gracias a su belleza.

