Kim Kardashian reveló cuál es su hermana preferida y su profundo motivo

Kim Kardashian fue invitada al nuevo programa de Hailey Bieber que estrenó hace muy poco en YouTube que tiene por nombre Who’s in my bathroom? La idea de la modelo es entrevistar a varios famosos en un set que parece ser el baño de su casa. Bueno, esta semana la invitada fue la empresaria quien confesó cuál de sus hermanas es su favorita.

Para sorpresas de muchos, Khloé Kardashian fue la elegida como la hermana favorita de la influencer americana. “Recibe un aluvión de críticas y me he vuelto muy protectora con ella, porque creo que se lleva la peor parte. Es muy frustrante, la gente no se para a pensar en que es humana. A veces me altero demasiado”, dijo Kim.

Kim y Khloé Kardashian. Fuente: Instagram @kimkardashian

Kim Kardashian explica como es ser madre y empresaria a la vez

Kim Kardashian no dudo en hablar de su vida privada y soltarse en todas las preguntas que le hacia la pareja de Justin Bieber. “Me encanta el helado. En casa soy vegana, pero cuando salgo fuera...”, declaró con una sonrisa complica y dando a entender que no se privada de nada a la hora de salir a comer con alguien.

La hermana de Khloé Kardashian también habló de cómo hace para que llevar bien su trabajo, con la familia y la fama. “Creo que el ejercicio que hago cada mañana es lo que me da la paz mental para lidiar con el día”. Asimismo, contó cómo es que lidia con las críticas: “Cuando tienes negocios, niños y gente que depende de ti, tienes que centrarte e ignorar los comentarios del resto”, afirmó.

Kim Kardashian y su hija. Fuente: Instagram @kimkardashian

Pero eso no es todo, el amor también fue un tema que tocaron. Pese a que Kim Kardashian no quiso desvelar con quién había tenido la peor cita de su vida, sí explicó que tiene un celebrity crush del cual no dio nombre alguno. Esperemos ver si en estos días se revela cual seria el próximo amor en la vida de esta belleza.

