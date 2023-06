Desde la alberca, Brenda Zambrano deslumbra con el bikini negro ideal para estas vacaciones

La temporada de vacaciones está a la vuelta de la esquina y ante ello es imposible no pensar en los días de descanso, en esas tardes consiguiendo el bronceado desde el camastro o refrescándonos en la alberca mientras el calor del verano hace más agradable el momento. Por supuesto, en los preparativos no pueden quedar fuera los mejores looks con los cuales conquistar la playa y entre ellos, destacan los trajes de baño más chic y en tendencia del momento.

Aunque existen muchas tendencias y cátedras se moda para causar sensación durante las vacaciones, la bella Brenda Zambrano llegó para demostrar que en los próximos meses es indispensable usar un bikini negro con el cual acaparar todas las miradas y presumir un estilo elegante que destaca ante los diseños de bañadores más coloridos como es el caso del rojo que las famosas no dejan de usar. Sin embargo, para la miembro de "La Casa de los Famosos 2", es importante dejar su sello personal y qué mejor que con prendas que deslumbren.

Así se llenó de halagos. (Foto: IG @brendazambranoc)

Brenda Zambrano tiene el traje de baño que querrás este verano

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la también ex de "Acapulco Shore" compartió una icónica sesión de fotos desde la alberca y aunque sus seguidores no dudaron en llenarla de halagos y reiterar su belleza, lo que más llamó la atención fue su look playero con un icónico bañador de dos piezas en color negro. De acuerdo con la famosa, lo ideal para lucir un tono como este es apostar por un estilo clásico con top de tirantes y escote de corazón.

De esta forma, también modelo consiguió el balance perfecto entre lo elegante y lo juvenil; por otro lado, para la parte inferior de su bikini, no dudó en sumarse a la fiebre de los tiros bajos con un bottom que revela un vientre plano, abdomen de acero y que además resalta una cintura extra pequeña. El toque final lo dan un par de moños a la altura de las caderas con el que de paso se logra una imagen muy femenina y delicada.

La modelo renovó las tendencias del verano. (Foto: IG @brendazambranoc)

En su lección de moda Brenda Zambrano no sólo nos presumió cómo derrochar estilo con un color básico y oscuro, sino que también llevó la tendencia al máximo nivel con un diseño de traje de baño en el que las chaquiras se hacen presentes con delgadas líneas verticales y que le dan un efecto de 3D al bikini. ¿Te sumarías a esta apuesta en tus próximas vacaciones?

Un último truco que puedes seguir para derrochar estilo desde la alberca y ser la más icónica del verano es agregar joyas a tu outfit como pueden ser aretes, pulseras y anillos. Mientras que para resaltar tus manos debes de presumir una manicura muy colorida, ya sea con el efecto perla que está causando sensación o con un icónico color rojo que nunca pasa de moda.