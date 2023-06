En un hostal y con 150 dólares, así fue la dura llegada de Bárbara Torres a México

El pasado 4 de junio inició la primera temporada de La Casa de los Famosos México, el exitoso reality show en el que, conforme transcurren los días, los participantes aplican sus mejores estrategias para llegar hasta la final de la reñida competencia.

Entre los competidores que al momento han logrado sobrevivir se encuentran Ferka, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Emilio Osorio. Raquel Bigorra y Bárbara Torres, quien durante una conversación con Sergio Mayer reveló detalles sobre su dura llegada a México, pues tras salir de su natal Argentina arribó a la ahora CDMX con sólo 150 dólares (2 mil 570 pesos, según el tipo de cambio de este domingo) en la bolsa y tuvo que dormir en un hostal.

“Yo me vine sola, solita y mi alma. Le dije a mi mamá que me traía como mil dólares y me traje 150. Estaba loquita”, compartió la actriz.

Bárbara Torres relató que tomó la decisión de emigrar sola a México, luego de que una de sus amigas le platicara que se había mudado a nuestro país para realizar comerciales y que le pagaban "una fortuna". Detalló que para no preocupar a su mamá le dijo que viajaría con mil dólares, pero en realidad sólo portaba 150 dólares.

Este domingo se eliminará a un participante del reality. (Foto: IG @ lacasafamososmx)

Sin embargo, contó que cuando llegó “al Zócalo (de la ahora CDMX), a las 12 de la noche”, en busca de un amigo que le había comentado que supuestamente se hospedaba en un hotel, resultó que éste en realidad vivía en un lugar llamado “Hostal Moneda”, a media cuadra de la Catedral. “Llegó allí y resulta que Diego estaba durmiendo en el piso en la sala de televisión, porque no tenía plata ni para pagar una habitación”, dijo.

“Yo estaba con mi maleta, mi bolsa, y decía qué hago acá. Me venden una tarjeta, le llamo a mi hermana y le digo: me quiero volver mañana, Me dice: tu pasaje está abierto hasta dentro de una semana, no te lo puedo cambiar”, compartió.

Torres explicó que esta no fue la única decepción que tuvo, pues después se comunicó con un amigo de su papá, quien presuntamente le coqueteaba. "Eran del colegio Marista, el señor me invitó a comer y luego me dijo: 'vente a mi casa', el señor vivía en Polanco, sólo, en un edificio hasta arriba, (...) pero el señor era medio pizpireto y en las noches golpeaba mi puerta y me decía: 'estás dormida' y yo le decía 'estoy dormida' (...). Estuve sólo tres días ahí", narró la actriz.

Posteriormente, Bárbara comenzó a contactar a diferentes agencias para hacer comerciales hasta que consiguió un papel, de esos trabajos logró pagar la hipoteca de su casa en Argentina y sostuvo sus gastos económicos. "Hago el casting y quedo en el primer casting (...) hago el comercial y de ahí ya empiezo a hacer un comercial tras otro; todo esto me pasó en un lapso de siete días", aseguró.

¿Cómo se hizo famosa Bárbara Torres?

Barbara Torres narró que comenzó a trabajar como actriz en México luego de que realizó un par de sketch para Eugenio Derbez, quien según su historia ya tenía XH Derbez. "De la agencia me mandan a hacer un casting para Eugenio, de un sketch, y a los tres días me hablan para hacer otro sketch y un personaje (con Eugenio Derbez)", asegura.