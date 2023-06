Wendy Guevara asegura que no ganará "La Casa de los famosos" por este crudo motivo

Uno de los rostros más polémicos y queridos es el de Wendy Guevara, quien comenzó siendo una celebridad solo de las redes sociales, sin embargo, ha expandido su éxito y ahora triunfa en la televisión, además de que recientemente anunció que tendrá una puesta en escena llamada "La Escuelita de Wendy".

Ahora la famosa se ha consolidado como una de las celebridades más queridas de “La casa de los Famosos México”, mismo que se estrenó el pasado domingo 4 de junio y que, como en su nombre indica, está protagonizado exclusivamente por personalidades con presencia dentro del gremio de la farándula mexicana.

Wendy es una de las más queridas en la casa de los famosos. Foto: Especial

Es de mencionar que Guevara ha destacado dentro de la competencia debido a que es una de las protagonistas de “Las Pérdidas” quienes se hicieron virales en Internet y desde entonces no han dejado de crear contenido, sin embargo, otro de los motivos por los cuales Wendy destaca es porque es la primera vez que la televisión abierta en México incluye a una personalidad trans en sus filas, además que su personalidad e historias han tocado el corazón de muchos.

Wendy Guevara no cree ganar la competencia

Sin embargo, la famosa considera que no podría ganar la competencia dentro de "La Casa de los Famosos", aún sabiendo que es una de las más queridas por los millones de televidentes que cada semana sintonizan este polémico show en donde participan famosos como Bárbara Torres, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Apio Quijano.

Fue precisamente con esta última celebridad que Guevara hizo una fuerte declaración que dejó el shock a los espectadores del reality, esto debido a que la joven declaró a su compañero de la casa que ella no cree poder ganar la competencia, sin importar los fans que tiene, esto debido a que es una mujer trans.

"Te voy a decir algo que pienso, que a lo mejor no sé si estoy mal en lo que pienso, pero, ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? Yo nunca, por eso siento que no voy a ganar, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo” reveló la integrante de "Las Perdidas" al tiempo que su compañero intentó animarla y le dijo que ella podía ser la primera en la historia, algo que sin duda muchas personas en México esperan en este aclamado reality show.

