De Peso Pluma a Luis Miguel, estos son los gustos musicales de Bad Bunny

Bad Bunny ha vuelto a convertirse en tendencia debido a que recientemente ofreció una entrevista a una conocida revista en la que tocó diferentes temas, desde su carrera como artista urbano hasta su vida privada. Asimismo, se sinceró sobre sus diferentes gustos y sorprendió al revelar que actualmente está escuchando distintos artistas, entre los que se encuentran Peso Pluma, Luis Miguel y hasta Radiohead, por lo que esta confesión dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Este miércoles 21 de junio, la revista Rolling Stone reveló que en su portada para este mes se encuentra el intérprete de "Titi me preguntó" y "Efecto", quien ofreció una entrevista, en la que se sinceró ya que conversó desde sus polémicas como el haber aventado el celular a una fan y su relación con Kendall Jenner, así como también sus recientes gustos musicales, en los cuales sorprendentemente no hay reguetón, pero si muchos artistas del regional mexicano.

Bad Bunny fue la portada de la revista Rolling Stone Foto: Captura de pantalla

¿Qué artistas escucha Bad Bunny?

El llamado "Conejo Malo" mostró que a pesar de dedicarse a la música urbana, le gustan diferentes géneros y artistas. Destacó que lo que más escucha es Luis Miguel, Radiohead, Eslabón Armado, Grupo Frontera, Peso Pluma y Phoebe Bridgers. De igual forma, Bad Bunny mencionó que últimamente había estado escuchando los álbums "Ok Computer" e "In Rainbows" de Radiohead, la que parece ser una de sus bandas de rock preferidas.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete de "Me porto bonito", hizo referencia a los diferentes estilos de música que escucha, ya que aseguró que "Tanto si estoy en casa como con los chicos, escuchamos de todo: reggaeton, trap, bachata, salsa, música mexicana, banda, regional, corridos tumbados”, demostrando que está dispuesto a abrir su panorama y disfrutar de los diferentes géneros que hay actualmente.

El cantante reveló que le gusta Luis Miguel, Peso Pluma y Radiohead Foto: Captura de pantalla

Para muchos no sorprende que el artista, de 29 años, haya mencionado a celebridades del regional mexicano, pues hay que recordar que no hace mucho colaboró con Grupo Frontera para el tema "un x100to", en el cual se involucró en el género. De esta forma, Bad Bunny deja ver que sabe cuales son las personalidades que están en tendencia, pues después de que él anunció su pausa en la industria, artistas como Peso Pluma dominaron los charts internacionales.

En tanto, también se le preguntó sobre su relación con la hermana de Kim Kardashian, sin embargo, no quiso hablar al respecto y sólo se limitó a contestar: "La gente sabe todo de mí, solo me queda cuidar mi vida privada, mi vida personal". Es bien sabido que aunque se le ha visto junto a la modelo, no ha querido admitir que está saliendo con ella, ya que presuntamente desea mantener su relación lejos de las cámaras.