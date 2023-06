Ricky Martin podría estar enfrentando una crisis matrimonial

Ricky Martin podría estar enfrentado una crisis matrimonial con su esposo Jwan Yosef, esto ocurriría en medio del escándalo que enfrenta el cantante al ser acusado de abuso sexual por su sobrino Dennis Yadiel Sánchez, aunque hasta el momento nada ha sido confirmado por el artista.

El programa Chisme No Like destacó que hace 12 meses ni Ricky ni su esposo postean una foto juntos y que incluso el Día del Padre no se felicitaron, además aseguran que el interprete de “Livin' la Vida Loca” se la pasa dando likes a diversos hombres en Instagram.

Ricky si comparte fotos con sus hijos Foto: Instagram ricky_martin

La última publicación que posteo Ricky Martin junto a su pareja fue en agosto de 2022, hace casi un año; mientras que Jwan Yosef no comparte nada con el astro boricua desde 2021. Ambos confirmaron su relación en 2016 y contrajeron matrimonio en el año de 2017, tienen 4 hijos.

La última publicación que posteo Ricky Martin junto a su pareja fue en agosto de 2022 Foto: Instagram ricky_martin

El mismo programa señaló que otra teoría de su lejanía podría ser que el exintegrante de Menudo sólo quiere proteger a su familia de los dimes y diretes en los que se encuentra actualmente; sin embargo, si comparte fotos con sus hijos. Esta actitud también causó sorpresa en los fans ya que el artista siempre compartía imágenes con su esposo.

Sobrino de Ricky Martin lo acusa de abuso sexual

Dennis Yadiel Sánchez, el sobrino de Ricky Martin, demandó al también actor por tener conductas inapropiadas con él cuando sólo tenía 11 años de edad, el cantante lo contrademando por extorsión y su sobrino lo volvió a contrademandar por “conducta sexual no consensuada”. Ricky Martin solicitó a la Justicia desestimar la contrademanda de su familiar.