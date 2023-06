Mariazel confiesa que su esposo se enamoró de ella mientras competía por una botella

Sin duda alguna, una de las parejas más queridas en el gremio artístico y también más estables es la conformada por Mariazel y Adrián Rubio y aunque ya son 17 años lo que llevan juntos, la quería integrante de “Me Caigo de Risa” recientemente reveló que no todo es miel sobre hojuelas en su relación.

Y es que para Mariazel y Adrián Rubio es muy importante el amor y el respeto que se tienen, y aunque en redes sociales muchos los consideran como la pareja perfecta, en realidad no es así, sin embargo, siempre arreglan sus malos entendidos con amor pues desean seguir juntos, además de hablar sobre esto, la integrante de “Me caigo de risa” reveló cómo es que se conocieron y se enamoraron.

Fue en entrevista para el programa digital “Envinadas”, el cual conduce Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas en donde Mariazel abrió su corazón y dio detalles de cómo conoció al amor de su vida, y lo cierto es que ocurrió de una manera inesperada.

Tal y como si hubiera sido una telenovela, Adrián Rubio asistió a un lugar al que nunca iba y ahí fue donde vio por primera vez a quien es hoy la madre de su hija, desde entonces el actor supo que ella sería la mujer con la que pasaría el resto de su vida.

Foto: IG @mariazelzel

Y es que, Mariazel cuenta que la primera vez que Adrián la vio, ella estaba en un bar concursando por una botella, por lo que el actor la conoció desde un principio tal cual es sin ningún filtro, y eso fue lo que lo volvió loco, pero a la también experta en deportes no le sucedió lo mismo.

“¿Cómo nos conocimos?, bailando por una botella yo en un antro, es super curioso porque estábamos a punto de entrar al CEFAT, la escuela de TV Azteca…esa noche que me aceptan nos fuimos a celebrar a un baresito y Adrián que estaba por graduarse…y dice Adrián que él me vio de lejos y dice que ahí fue, yo en el amor a primera vista no, en mi caso no fue así…” comenzó a contar Mariazel