VIDEO | Así fue cuando Lucero hizo el personaje de Sandy en "Vaselina" ¡es idéntica!

Lucero es una de esas figuras del espectáculo mexicano que ha triunfado en toda América Latina. Bien conocida como "La novia de América", la cantante y actriz ha permanecido vigente en el cono sur por sus telenovelas y capacidad para cantar. Justo esto fue lo que le llevó a Brasil, país donde fue invitada a realizar uno de los retos más divertidos para ella.

Resulta que en esa ocasión, Lucero fue invitada a dar vida al personaje de Sandy, ese mismo que Olivia Newton-John inmortalizó en la película "Grease" (1978). Conocida como "Vaselina", en México ha sido montada en diversas ocasiones y próximamente volverá a la cartelera teatral con Benny Ibarra, Erik Rubín y un amplio elenco.

Lucero personifica a Sandy

Con toda la admiración que Lucero ha tenido desde siempre por Olivia Newton-John, es como Lucero aceptó el reto que le invitaron en Brasil para personificar a la actriz en su papel de Sandy, ese mítico rol donde cantó y bailó como la mejor. Fue entonces que, sin dudarlo, Lucero se puso en manos de maquillistas, peinadoras y vestuaristas para caracterizarse a la perfección.

¡A cantar y bailar como en "Vaselina"!

Fue en 1978 cuando "Grease" legó al mundo un cúmulo de canciones y bailables que marcaron a toda una generación. Con Olivia Newton-John y John Travolta como protagonistas de esa cinta, el filme dejó un final épico donde el tema "You're The One That I Want" se quedó en el corazón de millones de personas, incluyendo el de Lucero.

Fue por esto que ella cantó y bailó a la perfección ese tema y aquí quedó de manifiesto.

MAAZ