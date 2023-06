La película sólo para adultos que enloquece en Netflix, es un éxito basado en famoso libro

En Netflix existen diversas películas que han causado furor debido a su intensidad y sin duda el filme que te recomendamos a continuación es uno de ellos, pues se trata de una cinta que es sólo apta para mayores de edad debido a su compleja historia que además muestra diversas escenas que contienen violencia.

Se trata de la película "Petróleo Sangriento" (título original: "There Will Be Blood"), misma que es dirigida por Paul Thomas Anderson y fue estrenada en 2007, misma que actualmente se encuentra en el listado de las 10 películas más vistas en la plataforma de logo rojo con sede en Los Gatos, California.

La cinta destaca por su fotografía. Foto: Especial

Una película llena de adrenalina

Este filme con clasificación “R” se desarrolla a principios del siglo XX y sigue la vida de Daniel Plainview (personaje encarnado por Daniel Day-Lewis), un ambicioso e implacable buscador de petróleo. La trama se centra en la búsqueda de petróleo y la explotación de la riqueza en California.

Plainview encuentra petróleo en una pequeña ciudad y rápidamente se convierte en un magnate del petróleo, acumulando una gran fortuna. Sin embargo, su ascenso al poder está plagado de conflictos, competencia y tensiones con la comunidad local y con su propio hijo adoptivo, Eli Sunday (personificado por Paul Dano), un predicador carismático.

Un filme que triunfó en la crítica

La película profundiza en la psicología y la ética de Plainview, explorando temas como la codicia, la corrupción y el poder. Con el tiempo, su obsesión por el éxito y la riqueza lo lleva por un camino oscuro y violento.

"Petróleo Sangriento" recibió aclamación crítica por su dirección, guion, actuaciones y cinematografía, además de que triunfa su fotografía y locaciones. Daniel Day-Lewis fue ampliamente elogiado por su interpretación del carismático pero perturbado Daniel Plainview, y ganó el premio de la Academia al Mejor Actor por su destacado trabajo en la película.

