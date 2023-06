Contén la respiración antes de ver cómo luce hoy el padre de JLo

JLo tiene un amor incondicional con su padre y de hecho, a menudo la cantante comparte momentos muy felices con David López (progenitor) ya que su relación es muy fuerte. En junio del 2022, Jennifer le dedicó un amoroso mensaje a su padre en su página On The JLo, para celebrar el Día del Padre.

En esa oportunidad, la diva había puesto: "Nunca olvidaré en tu cumpleaños un año que me viste batallando y aunque traté de ocultarlo y no sabías por qué, viniste y te sentaste a mi lado y me dijiste: 'Quiero que sepas... hay una persona en el mundo que no quiere nada de ti, solo quiere amarte y estar ahí para ti... tú tienes eso. Soy yo", escribió la estrella en las redes sociales.

JLo. Fuente: Instagram @jlo

Así está el padre de JLo en la actualidad

En su cuenta de Instagram, la cantante de raíces hispana no dudo ni un segundo en volver a dedicarle un mensaje y foto a su padre por su día. Es que el progenitor ha estado a su lado en momentos importantes de su vida y su carrera, como en el 2013 cuando JLo develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Por lo que se puede observar, JLo subió una fotografía junto a su padre en las historias de su cuenta personal. Sin nada de filtro y con una sonrisa de oreja a oreja, la estrella mundial se retrató con uno de los amores de su vida y quien siempre ha estado para ella en todos los momentos más importantes de su vida.

JLo. Fuente: Instagram @jlo

Para que veas este gran amor, en entrevista con el programa Today, JLo habló sobre su padre, quien siempre la apoyó. "Yo siento que él siempre ha estado orgulloso", dijo. "Desde que yo corría cuando tenía 9 o 10 años". "El simplemente estaba orgulloso de mí", añadió sobre David López, quien no solo la apoyó cuando era una atleta en su niñez, también le echó porras en su carrera artística.

SIGUE LEYENDO

¿Indirecta para Marc Anthony? JLo comparte reveladora foto de Ben Affleck por el Día del Padre

El arrebatador vestido retro de Jennifer López que levantó suspiros en las redes