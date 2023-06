Captan juntos a Jennie de BLACKPINK y V de BTS en el concierto de Brunos Mars

Desde mayo del 2022, Jennie de BLACKPINK y V de BTS han estado involucrados en rumores de citas, pero hasta el momento esto no ha sido confirmado por sus agencias y no existen pruebas suficientes para asegurar que son novios. Sin embargo, este fin de semana ambos fueron captados en un concierto del cantante Bruno Mars, por lo que las redes explotaron tras ver las imágenes que se filtraron.

¿Jennie y Taehyung son novios?

Hasta el momento, no se ha corroborado que ambos estén saliendo, pero en internet no han dejado de circular fotografías y videos donde supuestamente se puede observar que son novios. De hecho, uno de los más polémicos fue cuando presuntamente fueron vistos caminando en las calles de París, Francia tomados de la mano, pues desde que se filtró este audiovisual muchos creen que realmente son pareja, ya que las personas que aparecen son muy parecidas a los ídolos de K-Pop.

Pese a los rumores y pruebas que circulan en la red, lo cierto es que no hay fotos donde se vean realmente los rostros de Jennie de BLACKPINK junto a V de BTS. Por este motivo, es difícil confirmar que estén en un romance, pero esto no quiere decir que ambos se llevan mal entre ellos y prueba de esto es que recientemente fueron captados en un concierto del intérprete Bruno Mars.

V llegó junto a RM al concierto de Bruno Mars. (Créditos: Twitter /@taennie__v)

¿Captaron a V de BTS junto a Jennie de BLACKPINK en un concierto?

Este fin de semana, un grupo de fans compartió algunas imágenes donde se puede ver a la líder de la girlband junto al cantante surcoreano en el espectáculo de Bruno Mars que se realizó en Seúl, Corea del Sur. Aunque no estaban sentados juntos, sí estaban muy cerca, ya que estaban solamente separados por unas cuantas sillas y se encontraban en la misma zona. "¡Taehyung y Jennie estaban realmente sentados uno al lado del otro! ¡Los sitios de fans que publicaron los videos de Tae y Jen fueron los mismos!", reportó una fan en Twitter.

Jennie llegó al concierto de Bruno Mars junto a Lisa y Rosé. (Créditos: Twitter /@taennie__v)

¿Jen y V llegaron juntos?

Al evento, Jennie llegó junto a sus compañeras Rosé y Lisa, mientras que Taehyung ingresó junto a compañero RM, así que no llegaron como pareja, pero sí estuvieron muy cerca. Ante esto, internautas en redes sociales comenzaron a especular que probablemente no llegaron al mismo tiempo para no levantar sospechas de su supuesto noviazgo, pero otros consideran que simplemente no están saliendo y fue una coincidencia que estuvieran en la misma sección del concierto.

Mientras tanto, los fans de BLACKPINK, quienes son conocidos como BLINKS, se han mostrado muy felices de ver a la artista disfrutando del concierto de uno de sus cantantes preferidos. De hecho, compartieron la reacción de Jennie cuando Bruno Mars habló en coreano, pues ella se emocionó tanto que no dejó de saltar y gritar como toda una fan. "Si Jennie, lo mismo hicimos cuando hablaste español", detalló una seguidora mexicana que asistió al "Born Pink Tour" en la Ciudad de México.

