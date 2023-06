"Nunca se supera": Querida conductora de VLA confiesa que perdió a un bebé

Esta semana los conductores de Venga la Alegría se mostraron ante el público como pocas veces al sincerarse sobre cuestiones personales. La primera en dejarse ver vulnerable, fue Jimena Longoria, la querida conductora, que a pesar de ser nueva en la emisión matutina ya se ganó el cariño del público, sobre todo porque abre su corazón, como lo hizo recientemente cuando confesó que perdió a un bebé. La presentadora admitió que es algo que nunca se supera, por lo que inmediatamente recibió el apoyo de sus compañeros, quienes la abrazaron y la dieron soporte.

Hace un par de días, durante la sección "Carta a mi amiga", los conductores leyeron el escrito de una fanática llamada Diana, que reveló que había perdido un bebé en los meses anteriores, por lo que se sentía cabizbaja, así que les pidió un consejo, fue en ese momento que las estrellas de televisión le dieron la palabra a Jimena, quien en 2020 vivió una situación similar. La presentadora se animó a contar su experiencia, haciendo empatizar a sus compañeros del programa de Tv Azteca, al que llegó a principios del mes de junio.

Así perdió a su bebé Jimena Longoria

Entre lágrimas, Longoria habló de este momento, e indicó que tenía entre dos o tres semanas de gestación cuando perdió al embrión. La celebridad destacó que es una parte de la vida que deja huella, pues todos aquellos que quieren ser papás se ilusionan. "Es un proceso que nunca se supera, simplemente aprendes a vivir con ese dolor y es parte de ti", expresó Jimena Longoria en la transmisión del programa matutino de TV Azteca, en donde recibió apoyo de sus compañeros.

La nueva conductora de VLA indicó que a pesar de tener esta dolorosa experiencia, se volvió a embarazar, pues tenía la ilusión de convertirse en mamá; es por esta razón que aconsejó a la fan del matutino seguir intentando y no darse por vencida. "No tengas miedo. Vas a ser una increíble mamá, el día que lo tengas que ser, así va a suceder. No te preguntes por qué (perdiste a un bebé), lo vas a ser increíble", destacó Jimena Longoria.

Jimena Longoria se embarazó por segunda ocasión Foto: Captura de pantalla

Al escuchar su relato, Mauricio Barcelata también se sinceró y recordó que él también tuvo problemas para tener hijos, pues antes de convertirse en padre de sus dos pequeños, su esposa María José y él vivieron tres abortos espontáneos. "Sacas fuerza, y tengo una gran mujer junto a mi que también me abrazó en el momento más complicado de nuestra vida, en el momento que más profundo habíamos tocado y sabíamos que podíamos salir adelante", dijo el presentador con voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

"Nunca lo vas a entender. Duele y duele mucho, pero hoy en día tenemos a esa alma maravillosa que se llama Valentino, que llegó después de esas dos pérdidas, y Mateo, que está con nosotros; y lo superamos y seguimos adelante y seguimos viviendo el día a día", compartió Barcelata para la fanática que preguntó sobre su caso e hizo que los presentadores abrieran su corazón para contar sus experiencias dolorosas por la pérdida de un hijo.

La esposa de Mauricio Barcelata tuvo 3 abortos espontáneos Foto: Captura de pantalla

