En lencería y desde la bañera, Karely Ruiz confirma que el rojo es el color de la pasión

Aunque sus fans le han reclamado por estar alejada de las redes sociales, Karely Ruiz demuestra que sigue consintiendo a sus admiradores, y así, la noche de este viernes compartió un par de fotos en Instagram y Facebook en las que se le ve luciendo su curvilínea silueta en lencería y desde la bañera, con un look rojo perfecto para confirmar que es el color de la pasión, y también que es una de las más bellas en las plataformas digitales.

Karely Ruiz enamora en lencería roja

La regiomontana, de 22 años, ha ganado popularidad en las plataformas por mostrar su figura en los diseños más atrevidos con los que se roba todas miradas y así se confirma como una de las exitosas modelos de la polémica "página azul", como se le llama a OnlyFans, en la que comparte contenido exclusivo y compite con otras celebridades, como Sugey Ábrego, Ninel Conde, Celia Lora y Yanet García.

Karely Ruiz se lució en sexy look rojo. Foto: IG @karelyruiz

La influencer, que recientemente fue criticada por declararse bisexual, conquistó con dos fotografías que compartió en las plataformas de Meta, presumiendo también su nuevo look, pues recordemos que desde hace unas semanas luce un coqueto bob asimétrico, corte de pelo que se extiende hasta la mandíbula, se lleva por debajo de la oreja y siempre por encima del hombro, con el que se unió a las tendencias del verano.

"Necesitas una novia como yo", fue la frase con la que Karely acompañó las imágenes que publicó en Instagram y Facebook, en las que se le ve posando adentro de una bañera blanca, con un conjunto de lencería arriesgado y sexy, que combina un corsé con copas abiertas y cintas de liguero, con una panty coqueta de corte alto, outfit en color rojo pasión con el que logró generar casi 280 mil "me gusta" en la red social de "la camarita".

La bella modelo robó miradas. Foto: IG @karelyruiz

Los looks rojos con los que roba miradas

Ruiz, que es originaria de Monterrey, Nuevo León, se mostró más bella que nunca con el look que hizo que sus fanáticos quedaran encantados, logrando sumar también miles de comentarios en los que sus admiradores destacan su figura y su look, pero no es la primera vez que llama la atención con ese tono, pues se ha convertido en una de las celebridades que mejor luce el rojo, ya sea en lencería, con vestidos de red o looks casuales.

La popular modelo de OnlyFans, que también fue atacada en las redes sociales por su nominación a los Premios Juventud, no para de causar impacto en sus cuentas oficiales con sus atuendos, con los que se corona como reina de estilo, como lo hizo en esta ocasión con su look, con el que destacó su silueta y sin duda dejó claro que no teme a probar con diseños pequeños y arriesgados.

Enloquece la red en lencería. Foto: IG @karelyruiz