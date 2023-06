"Yo facturando casi desde que nací": Danna Paola estrena su nueva canción "Sugar Mami" al estilo de Shakira

Este año pinta para convertirse en uno de los que más éxitos musicales tendrá, ya que así como artistas independientes han inundado las plataformas con sus nuevos sencillos, músicos consolidados como Bizarrap y Peso Pluma siguen apoderándose de las redes sociales con sus creaciones más recientes, aunque en esta ocasión fueron dos reinas del pop las que rompieron Instagram y Twitter con su nuevo tema musical titulado "Sugar Mami".

Fue la tarde de este jueves que Danna Paola compartió con sus seguidores el estreno de la melodía en la que une su voz con la chilena Denise Rosenthal, quien con la mexicana conocida por su participación en proyectos como "Élite" y "Atrévete a Soñar" hizo estallar las redes al entonar el que algunos ya titulan como el nuevo himno de las mujeres independientes.

Al más puro estilo de Shakira, Danna Paola y Denise Rosenthal dejaron en claro que esta es la era en la que las mujeres no esperan que nadie les compre nada, ya que ahora son ellas las que tienen el poder, no solo para decidir sobre su destino, sino para hacer lo que les venga en gana.

"Yo facturando casi desde que nací. Esta sugar mami, mami, no te necesita. Lo que es mío no se quita, me lo pago yo solita. Soy tu diva favorita. Una nena independiente no lo necesita", dice parte de la letra de "Sugar Mami" de Danna Paola.